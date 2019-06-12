Tekirdağ'da 600 yıllık Tevrat ele geçirildi
|12 Haziran 2019 19:51
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı kişilerin tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştığını belirledi. Bu kişilerle alıcı gibi davranarak bağlantı kuran polis, kitapları satın almak için pazarlık yaparak, buluşma noktası belirledi.
Polisler buluşma noktasına giderken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tarihi eser niteliğindeki kitapları satmak isteyen 6 şüpheli, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada 1400 ve 1600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde Tevrat ve 2 'tasvir' tabir edilen dua kitabı ve ayrıca ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan polisin merkez Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde gözaltına aldığı İ.K.'nin üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 değişik ebatlarda metal ok, 5 metal yüzük, 8 metal sikke, 5 kolye ucu, 1 metal çan, 1 çivi, 1 heykele benzeyen obje, 1 aslan figürüne benzeyen obje, 4 çeşitli ebatlarda olmak üzere toplamda 34 metal obje ele geçirildi.
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