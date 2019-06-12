1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Binali Yıldırım, taksinin direksiyonuna geçti

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, programın ardından duraktaki bir taksinin direksiyonuna geçti ve yolcu terminal binasına kadar aracı kullandı. Açılışının ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı ile ilgili duygularını paylaşan Yıldırım, "Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı; hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi" dedi.
 12 Haziran 2019 19:59
Yazdır
Binali Yıldırım, taksinin direksiyonuna geçti

Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yaptı. Burada taksicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, açılış sonrası duraktaki bir taksiye bindi ve direksiyona geçti. Yanına İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'ı da alan Yıldırım, aracı, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki iç ve dış hat terminal binasına kadar kullandı. Terminal girişinde İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve havalimanı yöneticileri tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Binali Yıldırım, açılışın ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı'nın gezmenin çok özel bir duygu olduğunu dile getirdi.

"ZAMAN ZAMAN KARAMSARLIK YAŞADIĞIM DÖNEMLER OLDU"

Yıldırım, "Buranın başlamadan önceki halini biliyorum. Şöyle uzaktan baktım, 'burası nasıl dünyanın en büyük havalimanı olacak?' diye zaman zaman karamsarlık yaşadığım dönemler oldu. Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı havalimanına hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Açılışta gelmiştim şimdi de ilk defa gezeceğim. Çok kısa sürede bütün operasyonu sıfır hata ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na Devlet Hava Meydanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra beraberindekilerle terminal içinde bir süre gezinen Yıldırım, yolcular ve personelin ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, yanına gelen bir personelin babasıyla cep telefonundan görüntülü kısa bir konuşma yaptı. Zaman zaman yolcularla da sohbet eden Binali Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Günün anısına havalimanı yöneticileriyle fotoğraf çektiren Yıldırım, yaklaşık 45 dakika süren gezisinin ardından havalimanından ayrıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni deliller sunduk'
12 Haziran 2019 19:47		 'Elimizde bir altın tutuyoruz ama değerini bilmiyoruz'
12 Haziran 2019 19:22
Hastalıklı mültecilerin Kırklareli'ne gönderildiği iddiası
12 Haziran 2019 19:16		 Uşak Valisi Kocabıyık Yörükleri sevindirdi
12 Haziran 2019 19:01
Bakan Selçuk'tan velilere 'karne' mesajı
12 Haziran 2019 18:26		 'Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir'
12 Haziran 2019 18:05
'Büyükşehir ve ASKİ'de çok sayıda bankamatikçi var'
12 Haziran 2019 17:55		 '31 Mart öncesi vaatte bulunduk geldik, yaptık'
12 Haziran 2019 17:47
İstanbul Büyükşehir çalışanlarından açıklama
12 Haziran 2019 17:41		 Akar, askerlik yasası için siyasi partileri ziyaret edecek
12 Haziran 2019 17:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Rize'deki çay tarlasına ziyaretçi akını20:30 - PKK'nın sözde metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis20:29 - Gürcistan'da Türk bilim kadınına fahri doktora unvanı20:25 - Köyde çiftçi, okulda öğrenci20:21 - Kaz çiftliği hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi20:11 - Düğün fotoğrafçılarının doğal platosu Akçakoca20:07 - Lisede şirket kurup, girişimci oldular20:03 - Taksiyle çapışan motosikletli polisin ayağı kırıldı19:59 - Binali Yıldırım, taksinin direksiyonuna geçti19:55 - Müşteriye kaba davranan pazarcının tezgahı kapatıldı
19:51 - Tekirdağ'da 600 yıllık Tevrat ele geçirildi19:47 - 'FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni deliller sunduk'19:43 - FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasına devam edildi19:39 - Linke tıkladı; uyandığında dolandırıldığını anladı19:36 - Katil zanlısı lazer teknolojisiyle tespit edildi19:33 - Katar Havayolları Türkiye'den kabin personeli alacak19:30 - Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret19:26 - Denizde boğulan lise öğrencisinin arkadaşları yasta
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
Faizde indirim sinyali
Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
Kurum içi özel uzmanlık sınavına dair kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
flim seyrederken ağlamak 6
neyzen tevfik 1
Affetmek unutmak değildir 1
netten film indirip izlemek 1
Sevilen şiirler 5
devlet bahçeli 2
Vampir ve köylü oyunu 3
nostalji 3
7400 suriyelinin kamuda işe alınması 7
kızılay 2
SON İLANLAR
Bayramiç Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam