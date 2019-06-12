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Taksiyle çapışan motosikletli polisin ayağı kırıldı
Üsküdar'da taksiyle çarpışan motosikletli trafik polisinin ayağı kırıldı. Ayağı kırılan polis hastaneye kaldırılırken, taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
|12 Haziran 2019 20:03
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Kaza saat 11.30 sıralarında Altunizade, Kalfaçeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta seyir halinde olan motosikletli polis ile Hakan Gökhan yönetimindeki 34 TFZ 29 plakalı taksi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada polis yaralanırken, taksi sürücüsü Gökhan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayağı kırılan polise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı polis daha sonra ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Taksi sürücüsü Hakan Gökhan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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