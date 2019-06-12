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Kaz çiftliği hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi

Bitlis'te yaşayan Yunus Orkin, "Genç Çiftçi" projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık destekle çocukluk hayali olan kaz çiftliğini kurdu
 12 Haziran 2019 20:21
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Kaz çiftliği hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan Yunus Orkin, devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte kaz yetiştiriyor.

Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümü mezunu 29 yaşındaki Orkin, bir süre çeşitli işlerde çalıştıktan sonra çocukluk hayali olan kaz yetiştiriciliği işini yapmaya karar verdi.

İşe 15 kaz yavrusu alarak başlayan Orkin, işini büyütüp ekonomik kazanç sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Genç Çiftçi" projesine başvurdu.

Bu kapsamda 30 bin lira hibe desteği alan Orkin, Şenova Mahallesi'ndeki evinin yanında 4 yıl önce kurduğu çiftliğe yerleştirdiği kuluçka makinesi ile kaz yetiştiriyor.

Yetiştirdiği kazları çevre illerin yanı sıra Irak'a da gönderen Orkin, entegre tesisi kurarak iş potansiyelini büyütmeyi hedefliyor.

Orkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeyken kanatlı hayvanlar üzerine araştırma yaptığını ve yaşadığı bölgenin kaz üreticiliğine uygun olduğunu fark ettiğini söyledi.

Mezun olduktan sonra bir süre özel sektörde çalıştığını belirten Orkin, "Yaptığım araştırma üzerine kaz yetiştirmeye karar verdim. 4 yıldır bu işi yapıyorum. 15 kazla başladık. Daha sonra kuluçka makinesi aldık. Ardından proje kapsamında devlet desteğine başvurduk. Bana destek oldular. Ahır yapıldı, etraflarını tel örgüyle çevirdik. İşleri yavaştan büyütmeye başladık. Şu anda 3 bine yakın kazım var." dedi.

İşini daha da büyümek istediğini dile getiren Orkin, "O kadar rağbet oldu ki şu an talepleri karşılayamıyorum. Burayı pilot bölge haline getirmeyi hedefliyoruz. Çok güzel ve karlı bir iş. Muş Ovası'nda bulunduğumuzdan dolayı suyumuz çok, güzel meramız var. Burada entegre tesisi kurabilirsek Kars gibi bu işi daha ileriye taşıyabiliriz." diye konuştu.

Kazları çevre iller, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Irak'a da sattıklarını belirten Orkin, "Çocukluktan beri bu benim hayalimdi. Ailecek bu işi yapıyoruz. Devlet büyüklerinden bir talebim var. Eğer bize bir arazi tahsis ederlerse bu işi çok daha iyi yerlere götüreceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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