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LGS'deki Fen Bilgisi sorusuna Yalova'dan itiraz

LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS) tartışmalı olan Fen Bilgisi testi sorusuna yönelik bir itiraz da Yalova'dan geldi.
 12 Haziran 2019 20:40
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LGS'deki Fen Bilgisi sorusuna Yalova'dan itiraz

LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS) tartışmalı olan Fen Bilgisi testi sorusuna yönelik bir itiraz da Yalova'dan geldi. Yalova'da iki öğrenci velisi, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne itiraz dilekçelerini sundu.

LGS'de Fen Bilgisi testi A kitapçığının 9. sorusunun hatalı olduğu ve öğrenciler için mağduriyet yarattığı nedeniyle tartışmalar sürerken öğrenci velileri de resmi kurumlara itirazlarda bulundu.

Yalova'da iki öğrenci velisi, çocuklarının tüm soruları müfredata göre doğru yanıtladıklarını ancak soruda yapılan hata nedeniyle mağdur olduklarını iddia etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilmek üzere Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek sorunun iptalini isteyen veliler, bu duruma çözüm bulunmasını talep etti. Turgut Demir ve Fatma Yılmaz isimli öğrenci velileri de bakanlığa dilekçe gönderdi.

Öğrenci velisi Turgut Demir, "Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavdaki verilere göre oğlum tüm soruları doğru cevapladı ama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan cevap anahtarına göre fen bilgisinde tartışmalı soru, 'C' şıkkı olarak yayınlandığı için oğlum mağdur oldu ve 1 yanlış yapmış durumuna düştü. Belki de Türkiye birincisi olacaktı ama bu yanlış nedeniyle ciddi bir puan kaybı ile karşı karşıya kaldı. Yalova'da ulaşabildiğimiz kadarıyla 4 öğrencimiz bu yanlışlık nedeniyle mağdur olmuş durumda. Bunlar tüm soruları doğru yapanlar. Bunun dışında, 'B' seçeneğini doğru olarak işaretleyen de birçok arkadaşları var. Onların da bu durumda mağduriyeti var. Bu durum Yalova'nın başarısı açısından da büyük bir kayıp. Zira belki de Türkiye birincisi Yalova'dan çıkacaktı. Ya bu soru iptal edilsin ya da, 'B' seçeneği müfredata göre doğru kabul edilsin. Ayrıca bu fen bilgisi sorusu olarak çok önemli bir puana da sahip. Diğer alanlara oranla bu sorunun kat sayısı daha fazla. Dolayısıyla çocukların tercihlerinde çok ciddi bir mağduriyete de neden olacak bir durum ortaya çıkacak. Biz çocuklarımızın hakkını savunuyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu mağduriyeti acilen ortadan kaldırmasını istiyoruz" dedi.
DHA
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