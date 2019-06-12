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FETÖ'den aranan yüzbaşıya nüfus müdürlüğünde gözaltı

FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan eski yüzbaşı, nüfus müdürlüğünde işlem yaptırırken yakalandı
 12 Haziran 2019 20:54
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FETÖ'den aranan yüzbaşıya nüfus müdürlüğünde gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan aranan eski yüzbaşı Özkan Öztürk, nüfus müdürlüğünde işlem yaptırırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz 2018'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen ve FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan eski yüzbaşı Özkan Öztürk, bazı işlerini yaptırmak için Sincan İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitti.

Kayıtlardan Öztürk'ün arandığını fark eden müdürlükte görevli nüfus memuru, durumu polise bildirdi.

Nüfus müdürlüğüne gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öztürk'ü gözaltına aldı.

Şüpheli Öztürk, dosyasının bulunduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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