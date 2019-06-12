Altun: terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız
|12 Haziran 2019 21:03
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Terör örgütü PKK'nın hain bir saldırıyla Hakkari'de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli'de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak.
Son 3 günde;
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili PKK'lı etkisiz hale getirildi.
İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK'lı teröristlerden biri daha yakalandı.
Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e ulaştı.
Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız.
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