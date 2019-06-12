'Ekim ayında 6 bin uzman erbaş alımı planlıyoruz'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, yeni askerlik sisteminin maliyetinin 3 milyar 153 milyon lira olacağını ancak bedelli askerlikten 4,4 milyar, dövizle askerlikten 620 milyon lira gelir sağlanacağını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda Askeralma Kanun Teklifi'nin birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Birinci bölüm üzerine sorularını yanıtlayan Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personelinin yüzde 50'ye yakınının uzman asker olduğunu söyledi.

Mevcutta 73 bin olan uzman erbaş sayısının Ekim 2019'da 79 bine, 18 bin 693 olan sözleşmeli er sayısının da Ekim 2019'da 19 bin 505'e çıkmasının planlandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Halihazırda teminde eğitimi devam eden yaklaşık 20 bin uzman erbaşın kıta alarak kısa bir süre sonra katılacak olmasının da erbaş ve er ihtiyacına olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yeni askerlik sistemine geçiş aşamasında 6 aylık hizmet süresini dolduran yükümlülerin terhis olmasıyla erbaş, er mevcutlarında ilk etapta bir azalma meydana geleceği aşikardır ancak bu azalmayla halihazırda yüzde 60-70 olan yükümlü personel destekleme oranının ilk aşamada yüzde 35-40 olarak gerçekleşeceği, ağustos ayında yüzde 40-45'e yükseleceği, ekim ayında ise yüzde 45-50'ye yükseleceği değerlendirilmektedir."

Terörle mücadele, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Pençe harekatları gibi yurt içi ve yurt dışındaki operasyonların tamamının uzman personelden müteşekkil birlikler tarafından yürütüldüğünün altını çizen Yılmaz, teklifte yer alan hususların bu operasyonları etkilemeyeceğini kaydetti.

İkinci altı aydan sonra askerde 66 bin kişinin kalmasını beklediklerini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"66 bin kişiye 2 bin 90 lira ödersek 12 ayda 1 milyar 650 milyon lira ödeyeceğiz. Yedek astsubay ise 5 bin kişi düşünüyoruz. İki ay sınıf okulunda kalacak, kıta hizmetinde ise 4 bin lira aylık ödeyeceğiz. 4 bin 900-5 bin kişi düşünüyoruz. 5 bin ödeyince 250 milyon lira da yedek astsubaylar için düşünüyoruz. İkinci altı aylık dönemdeki 66 bin kişi için de yaklaşık bin lira ödeyeceğiz, bu da yaklaşık 600 milyon liraya denk geliyor. Dolayısıyla bu askerlik sisteminin bize maliyeti 3 milyar 153 milyon lira olacak ancak bedelli askerlikten 145 bin kişiyi 31 bin lirayla çarpınca 4,4 milyar bekliyoruz. Dövizle askerlikte 20 bin kişinin 31 bin lira ödeyeceğini düşünürsek 620 milyon da ondan geliyor. Yani giderimizi 3 milyar 150 milyon, gelirimizi de 5 milyar 115 milyon gibi bir rakam öngörüyoruz. Umarım bu beklentilerimiz karşılanırsa bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum."

- "TSK'nin gücünü artırması için çalışıyoruz"

Birinci bölüm üzerine söz alan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Türk milletinin orduya çok büyük bir önem verdiğini, binlerce yıllık bir süreçte ordu-millet anlayışı oluştuğunu söyledi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş da yoksul ile zenginin aynı ücreti ödemesinin eşitsizlik olduğunu ifade etti. HDP'nin vicdani reddi özgürlük hakkı olarak gördüğünü belirten Erdoğmuş, bu hakkı kullanmak isteyenlere de fırsat verilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar ise "kışlaya er olarak giren general olacak" değerlendirme ve yaklaşımını doğru bulmadığını belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da teklifle hem TSK'nin hem de milletin beklentilerine cevap verileceğini kaydederek, "TSK'yi üstün teknoloji ve donanımlı hale getirmek için çalışıyoruz. Terörle mücadele eden birliklerde profesyonel askerler görev yapıyor. TSK'nin profesyonelleşerek gücünü arttırması için çaba harcıyoruz." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise kendisi ve partisi ile ilgili cümle kurulurken PKK ile ilişkilendirilmesini eleştirerek, "Cümle kurarken beni, çocuklarımızın katilleriyle aynı cümle içerisinde zikredemezsiniz. Siz değil feriştahınız zikredemez. Bakın, bizi eleştirebilirsiniz, bize kızabilirsiniz, bizi vatansızlarla, bizi bayrak düşmanlarıyla, bizi Allahsızlarla, bizi devlet, millet düşmanlarıyla aynı cümlede zikredemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sizin İstanbul adayınız 'Selahattin Demirtaş'ın politikasını alkışlıyorum." dediğinde ne demiştiniz? Var mı cevabınız?" diye sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın da AK Parti milletvekillerinin Meclisi noter makamı gibi gördüğünü iddia etmesi üzerine Turan, iddianın haksız olduğunu, teklifin partilerle, paydaşlarla görüşüldüğünü söyledi.

Konuya ilişkin AK Parti'nin bu akşam kapalı grup toplantısı yapacağını aktaran Turan, "Milli Savunma Bakanımız yarın partileri ziyaret edecek, kanaatlerini paylaşacak, onların önerilerini alacak. Askerlik gibi ortak meselede herkesin kanaatini alarak, ortak akılla beraber yol almak istiyoruz." dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, soru cevap işleminin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Gök, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.