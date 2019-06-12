1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çiftlik' okulda 'doğal' eğitim

Aydın'da bir devlet anaokulu, bahçesine kurulan sera, tavuk kümesleri, mutfağı ve ağaç eviyle, uygulamalı trafik eğitimi ve minderde ders yapma uygulamalarıyla öğrencilerine doğayla iç içe eğitim imkanı sunuyor
 12 Haziran 2019 21:58
Yazdır
'Çiftlik' okulda 'doğal' eğitim

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde eğitimi dört duvar dışına çıkaran bir devlet anaokulu, bahçesindeki sebze ve meyve serası, tavuk kümesleri, mutfağı, ağaç evi, trafik eğitim parkuru ve minderde ders yapma gibi uygulamalarıyla sıra dışı bir eğitim veriyor.

Atça Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cumhuriyet Anaokulunun Müdürü Halil İbrahim Sağlık, 7 bin 800 metrekare açık alana sahip okulda öğrencilerine "yaparak ve yaşayarak öğrenme" yöntemiyle eğitim vermek için kolları sıvadı.

Velilerin de desteğiyle 2 yılda bahçeye sebze ve meyve serası ile tavuk kümesleri kuran Sağlık, verim alamadıkları 35 zeytin ağacının budamasını yaptırdı, okula köpek, kaz, ördek ve tavşan aldı.

Çam ağacının üzerine ağaç ev de yapan Sağlık, öğrencilerin minderde ders yapacağı bölümler, oyuncak arabalarla trafik kurallarını öğrenecekleri trafik eğitim parkuru ve spor alanları oluşturdu.

Adeta çiftliği andıran okula gelen öğrenciler, her sabah kahvaltıda yiyecekleri sebze, meyve ve yumurtayı kendileri toplayarak güne başlıyor.

Okuma saatinde ise öğrenciler, bahçede iplere asılı kitapları seçip ağaç eve çıkarak kitaplarını okuyor.

Okulun mutfağına giren bazı öğrenciler de oyuncak aletlerle yemek yapıp müşteri olarak gelen öğretmenlerine servis yapıyor.

Renkli görüntülerin oluştuğu bahçede öğrenciler hayvanlarla oyun oynayarak vakit geçirirken en sevilen etkinliklerden biri de mindere oturup öğretmenlerden masal dinlemek.

AA muhabirine açıklama yapan Sağlık, okulda STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitim modelini uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerin özgüven kazandığını aktaran Sağlık, kendisini ifade edemeyen bazı öğrencilerin yıl sonunda büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Değişen dünya şartlarında eğitimin sabit kalmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Sağlık, "Eğitimi dört duvar arasından tamamen çıkardık. Doğa ve teknolojinin, bilim ve sanatın bütünleştiği bir eğitim ortamı kurmayı hedefledik. Köy ortamıyla şehir hayatının bir araya geldiği ortamda öğrencilere mühendis mantığıyla düşünmeyi, matematik zekasını destekleyen bir hayat tarzını göstermeye çalıştık." dedi.

- "Kendimiz yetiştirip kendimiz yiyoruz"

Öğrencilerden 6 yaşındaki Eylül Aksoy, dersleri bahçede yaptıklarında çok mutlu olduklarını, doğayla iç içe olmanın keyif verdiğini ifade etti.

Muhammet Tuna Berber ise "Seramızda domates, salatalık ve diğer sağlıklı gıdalar yetiştiriyoruz. Dışarıdaki ürünlerin içinde kötü maddeler olduğu için biz kendimiz yetiştirip kendimiz yiyoruz." diye konuştu.

Firuze Yazıcı da mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğini, okuldaki etkinlikleri çok sevdiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mesleki eğitimin 150 yıllık çınarı: Mekteb-i Sanayi
12 Haziran 2019 21:33		 Lisede şirket kurup, girişimci oldular
12 Haziran 2019 20:07
TSE'den Hasan Polatkan Ortaokulu'na kalite belgesi
12 Haziran 2019 15:13		 Şırnak'taki 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi' sona erdi
11 Haziran 2019 18:37
Bilim fuarının açılışı robotun verdiği makasla yapıldı
11 Haziran 2019 16:59		 Öğrenciler atölyelerde hayata hazırlanıyor
11 Haziran 2019 14:31
Geleceğin kimyagerlerini yetiştiren 'marka' lise
11 Haziran 2019 13:31		 Bu okulun mezunlarının 'iş' sıkıntısı yok
10 Haziran 2019 21:03
Öğrencilerin kaleminden Afrika'ya 'hayat suyu'
09 Haziran 2019 18:23		 Otomotiv sektörü eleman ihtiyacını bu liseden karşılıyor
09 Haziran 2019 17:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tunceli'de çatışma: 2 asker şehit, 2 yaralı
Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi
Belediye, büro memuru alımında, 8 sertifika birden istedi
Faizde indirim sinyali
Belediye, birim müdürlerinin makam araçlarını iade etti
İlin en ücra köşesine görevlendirilen memura araç tahsisi yapılmak zorunda mı?
Kurum içi özel uzmanlık sınavına dair kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
Tutuklamaya yanıt: S-400'ler buna göre konuşlanabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kal demeni bekledim 3
diyet 2
eşini aldatmayan erkek 1
e-devlet 2
lavinya 1
Se sentir pauvre 2
aşırtma gol 3
imar barışı 1
kızılay 2
sigara içmekten bıyıkları sararan amca 4
SON İLANLAR
Bayramiç Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mucur Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam