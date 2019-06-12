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Yozgat'ta 2 milyon dekar tarım alanı tehdit altında

Yozgat'ta, hububat ekili alanlarda ürün kaybına yol açan 'süne böceği' popülasyonunda geçmiş yıllara göre yüzde 500 artış saptandı. Böcek ile mücadele kapsamında 1 milyon 350 bin dekar alanda ilaçlama kararı alınırken, şimdiye kadar 300 bin dekar alan ilaçlandı.
 12 Haziran 2019 22:13
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Yozgat'ta 2 milyon dekar tarım alanı tehdit altında

Türkiye'nin en fazla tahıl üretimi yapılan illeri arasında yer alan Yozgat'ta, hububat ekili alanlarda yoğun olarak tespiti yapılan 'süne böceği'ne karşı ilaçlı mücadele kararı alındı.

Hububat başaklarındaki öz suyu emerek, tahılın yemlik olarak dahi kullanılmasını engelleyen böcek ile mücadele kapsamında il genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce oluşturulan 23 ekip görev yapıyor. Ekiplerin yaptığı taramada ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 milyon dekar hububat ekili tarım alanının 'süne' tehdidi altında olduğu belirlendi. Tespitler doğrultusunda il etapta 1 milyon 350 bin dekar alanda ilaçlama kararı alındı. Şimdiye kadar 300 bin dekar alanda ise ilaçlama yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yerköy, Yenifakılı, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yozgat merkeze bağlı toplam 178 köydeki hububat ekili alanda süne popülasyonunun yüksek bulunup, ilaçlama kararı alındığını, diğer ilçelerde ise taramaların devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Bölgede hububat zararlısı süne popülasyonunda önceki yıllara göre yüzde 500'e varan artış gözlemlendi. İl genelinde tarım arazilerinin 3 milyon dekarında hububat ekili ve il genelinde 60 mühendisten oluşan 23 ekibimiz sürekli arazide yer aldı. Ramazan Bayramı tatilini dahi kullanmadan ekili alanlarda süne kontrolü yaptı" dedi.

Geçen yıllarda ilaçlama kararı alınmasına rağmen kuraklık nedeniyle fazla ürün beklentisi olmayan çiftçilerin ilaçlama yapmadığı ve bu nedenle süne böceği popülasyonunun bu yıl, aşırı derecede yükseldiği öğrenildi.
DHA
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