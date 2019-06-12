Röntgeni gören doktorlar şaşkına döndü!
|12 Haziran 2019 22:33
|Yazdır
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kabızlık ve göğüs ağrısıyla hastaneye giden 24 yaşındaki Tunahan Okan Özdal'ın kalın bağırsağının yüzde 70'inin göğüs kafesinde olduğu tespit edildi.
Yaklaşık bir yıl önce göğüs ağrısı ve kabızlık şikayetiyle hastaneye başvuran Özdal, farklı tarihlerde tedaviler uygulanmasına rağmen bir türlü iyileşemedi.
Ağrıların şiddetlenmesi üzerine son olarak İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Özdal'ın burada yapılan tetkikler sonunda kalın bağırsağının yüzde 70'lik bölümünün göğüs kafesinde olduğu ortaya çıktı.
İskenderun Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Belli tarafından ameliyata alınan Özdal'ın göğüs kafesinde olan kalın bağırsakları, batın bölgesine kaydırıldı.
Belli, yaptığı açıklamada, ameliyatın çok başarılı geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Hastamızda nefes almasını zorlaştıran, kabızlık yapan büyük kalın bağırsak kısmını göğüs kafesinde tespit ettik. Göğüs kısmındaki kalın bağırsakları, batın tarafına çektik. Gerekli onarımları yaptık. Ameliyat 1,5 saat sürdü. Hastamızda operasyon esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Hastamız kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olunca taburcu ettik."
Tunahan Okan Özdal da sıkıntılarından kurtulup iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, doktorlara teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Karne nedeniyle öğrenciye asla ceza verilmemeli'
12 Haziran 2019 23:32
|Üniversite öğrencisi Hasan Efe kansere yenildi
12 Haziran 2019 23:07
|Arabasını Binali Yıldırım fotoğraflarıyla kaplattı
12 Haziran 2019 22:48
|Keklik avında yakalanınca uyuyor numarası yaptı
12 Haziran 2019 22:43
|İnternet kullanımında ebeveynler gençleri solladı
12 Haziran 2019 22:18
|Antalya'da 'çardaklı' tatil
12 Haziran 2019 21:53
|Yağ aldırma ameliyatından sağ çıkamadı
12 Haziran 2019 20:50
|Köyde çiftçi, okulda öğrenci
12 Haziran 2019 20:25
|Kaz çiftliği hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi
12 Haziran 2019 20:21
|Denizde boğulan lise öğrencisinin arkadaşları yasta
12 Haziran 2019 19:26