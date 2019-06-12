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Keklik avında yakalanınca uyuyor numarası yaptı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalında canlı mühre ile kaçak keklik avı yaptığı sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma Ekiplerine yakalanan şahıs, uyuyor numarası yaptı.
 12 Haziran 2019 22:43
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Keklik avında yakalanınca uyuyor numarası yaptı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsalında canlı mühre ile kaçak keklik avı yaptığı sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma Ekiplerine yakalanan şahıs, uyuyor numarası yaptı.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Göksun Şefliği Av Koruma Ekipleri, kaçak avcılara karşı denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Özellikle bu dönemde bölgede artan canlı mühre ile yasadışı keklik avı konusu üzerinde özellikle duran ekipleri, Nurhak ilçesi kırsalında yaptıkları denetimlerde ilginç bir durumla karşılaştı. Canlı mühre ile kaçak keklik avı yapan bir şahıs, av koruma ekiplerini karşısında görünce yere kapaklanarak uyuyor numarası yaptı. Ekiplerin uğraşı sonucunda numaradan yattığı uykusundan uyandırılan şahıs, ceza yemekten de kurtulamadı. Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Nurhak'ta yaptıkları denetimlerde toplam 3 şahsa kaçak olarak avladıkları 6 keklik için 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 800 TL idari para ve tazminat cezası uyguladı.

Kaçak olarak avlanan keklikler, doğaya salınırken Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekiplerinin, jandarma ve fahri av müfettişleri ile birlikte yaptıkları kaçak av mücadelesinin sezonun kapanmasına rağmen aralıksız devam edeceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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