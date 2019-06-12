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İstanbul Boğazı'nın koruyucuları Deniz Polisleri

İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri denizde ve sahilde suçlulara bir an olsun göz açtırmıyor.
 12 Haziran 2019 22:53
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İstanbul Boğazı'nın koruyucuları Deniz Polisleri

İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri denizde ve sahilde suçlulara bir an olsun göz açtırmıyor. Deniz polisi kimi zaman boğazda dolaşan bir balıkçı teknesinde kimi zaman da sefer yapan yolcu vapurunda asayiş uygulaması yapıyor.

İstanbul Boğazı'nın, Marmara Denizi'nin ve Karadeniz'in koruyucuları olarak görev yapan İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara bir an olsun göz açtırmıyor. İnsan kaçakçılığı, yasak avlanma, su altı arama ve kurtarma, intihar, boğulma, boğaz koruma gibi bir çok konuyla ilgilenen deniz polisi kimi zaman bir balıkçı teknesinde asayiş uygulaması yapıyor kimi zaman da sefer yapan vapurlarda GBT sorgusu gerçekleştiriyor. Boğazda devriye gezen polis ekipleri şüpheli gördükleri teknelere önce telsizden durması için çağrıda bulunuyor. Ardından yanlarına giderek kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapılıyor. Boğazda avlanan balıkçı teknelerinin avlanma belgeleri ise tek tek kontrol ediliyor.

İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğünde ayrıca 5 kadın kaptan polis de görev alarak boğazın güvenliğini sağlıyor. Deniz polislerinin ihbara botla süratle gitmesinin havadan çekilen görüntüleri ise aksiyon filmlerini aratmıyor. Dalgaları hızla aşarak ilerleyen polis botunun görüntüleri dosta güven düşmana korku veriyor. Havadan çekilen görüntülerde denizdeki polis ekibinin bazen bir balıkçı teknesine bazen de sefer yapan vapura yanaştıkları görülüyor.

"Çok gurur verici bir görev"

3 yıldır Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru, "İzmirliyim denizi çok seviyorum. Deniz kenarında büyüdüm. Yüzmeye dalışa merakım vardı. Şubeye gelmeden önce dalış eğitimi aldım. Amatör denizcilik belgesi ve gemi adamı cüzdanı aldım. Daha sonra şubeye başvuruda bulundum bu başvurum onaylandığında Çanakkale Deniz Polisi Eğitimi Merkezinde eğitim aldım. Görev sahamız Marmara. Yasak avcılık, intihar gibi asayiş konularına bakıyoruz. İstanbul Boğazı çok önemli bir boğazdır. Burada avcılık da yapılıyor, uluslararası gemilerin geçiş güzergahı aynı zamanda. Şehir hatlarının da İstanbul Boğazı'nda seferleri var. Ulaşım da İstanbul Boğazı'ndan yoğun olarak sağlanıyor. Biz de buranın asayiş güvenliğinde görevliyiz. Bu çok gurur verici bir görev aynı zamanda zor, sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyoruz. Akıntıya kapılıp başka bir yerden çıkan oluyor onları da biz buluyoruz. Görev yapan erkek arkadaşlarımızdan hiçbir farkımız yok biz de aynı şekilde görevimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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