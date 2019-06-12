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17 yaşındaki lise öğrencisi'nden 2 aydır haber yok
Afyonkarahisar'da 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürdürülüyor.
|12 Haziran 2019 22:58
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Afyonkarahisar'da 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürdürülüyor.
Afyonkarahisar'ın 2. Mecidiye mahallesindeki evinden çıktıktan sonra kaybolan Şeyma Erdin'den aylardır haber alınamıyor.
Ailesinin haberi üzerine genç kızı arama çalışmaları güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor.
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