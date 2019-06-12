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Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.
 12 Haziran 2019 23:03
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Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.

Üniversite yerleşkesinde bulunan stadyumda gerçekleşen törende açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, bu yıl 3 bin 146 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Taş, "Üniversitemizin kurulduğundan bugüne kadar ise toplam 22 bin öğrenci mezun ettik. Mevcut öğrencilerimizi de hesaba kattığımızda BŞEÜ, sayıları 40 binleri bulan büyük bir aileye dönüşmüştür." dedi.

Vali Bilal Şentürk ise mezun olan çocukların doğduğu yıllarda kendisinin mezun olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla büyük heyecan hissettim. Üniversite çağlarındaki yıllar insan hayatının en güzel dönemidir. Bolca soru çözdüğü ve sınava girdiği bir dönemdir. Mezuniyetten sonra da soru değil sorun çözecekleri bir yaşama başlayacaklar. Onlara başarılar diliyorum."

Somali ve Çad'a dönüp memleketlerine hizmet edecekler

Öte yandan Yönetim ve Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olan Somali uyruklu Nasran Osman Ahmet, 2011 yılında Türkiye'ye geldiğini ve liseye başladığını belirterek, "Bilecik'i kazandım, okudum ve bitirdim. Çok ama çok mutluyum. Artık memleketime dönüp hizmet edeceğim." ifadesini kulandı.

Kamu Yönetimi ve Siyasi Bilimler Fakültesi mezunu Çad uyruklu Musa Hasan, 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Türkçe hazırlığı yaptığını vurgulayarak, "İlk başlarda biraz zorlandım, sonra alıştım. Zamanla alıştım, Türkçem iyi oldu. Arkadaş edindim. Şimdi mezun oldum ve yüksek lisans yapacağım. Sonra ise memlekete gidip hizmet edeceğim." görüşlerini aktardı.

Konuşmasının ardından diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Anadolu Ajansı
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