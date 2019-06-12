Üniversite öğrencisi Hasan Efe kansere yenildi

POLİSLER VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ, BIYIKLI OLARAK GÖREV YAPABİLİR Mİ? Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından tüm il Valiliklerine gönderilen yazıda özel güvenlik görevlilerinin ve polislerin bıyıklı olarak görev yapabileceğine yer verildi.