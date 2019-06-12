Feyzioğlu hakim ve savcı adaylarıyla buluştu
|12 Haziran 2019 23:12
|Yazdır
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Adalet Akademisinde hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarıyla bir araya geldi.
Türkiye Adalet Akademisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Çarşamba Söyleşileri" programına katılan Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milleti adına karar vermenin milli ahlak ve birlik ruhu gerektirdiğini, hazırlık çalışmalarında bizzat yer aldığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni çok olumlu bulduğunu, Türkiye Barolar Birliği olarak hem Adalet Bakanlığı hem de üst yargı ile en uyumlu çalışma dönemlerini yaşadıklarını söyledi.
Konuşmasının ardından hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, Akademi yerleşkesinde bulunan İnsan Hakları Merkezi, kütüphane ve duruşma salonunu gezdi.
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Feyzioğlu'na Akademinin eğitim vizyonu, pratik uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Programda, daire başkanları ve Akademi hakimleri de yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hatay Barosu'ndan Suriyelilerle ilgili açıklama
12 Haziran 2019 22:28
|Ankara Barosu: 67 çocuk iş kazasında hayatını kaybetti
12 Haziran 2019 22:08
|Antalya Ulaşım AŞ'de vatmanlar greve gidiyor
11 Haziran 2019 23:26
|Köpek ve 7 yavrusuna imam sahip çıktı
10 Haziran 2019 20:00
|Türk milli takımı, klavye yarışında, dünya birincisi oldu
10 Haziran 2019 15:31
|Zabıt katipleri de avukatlık yapsın!
09 Haziran 2019 11:36
|Ödüllü fotoğrafçı hemşire çekiyor hastaları renklendiriyor
08 Haziran 2019 13:11
|Filmleriyle ödüle doymayan Coğrafya Profesörü
06 Haziran 2019 13:03
|Emniyet müdürünün sanat merakı
04 Haziran 2019 21:23
|Polislerden bayram kutlaması: Ut eşliğinde bayram şekeri
04 Haziran 2019 15:42