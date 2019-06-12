Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 4 yaralı

Denizli'de otomobille çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesinde hastaneye hasta nakli yapan 20 BEV 76 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolde çıkan ambulans devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre ambulansın içindeki hasta ile sağlık görevlilerinin de arasında olduğu 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin kaza mahallindeki kurtarma çalışması sürüyor.