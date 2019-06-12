Antalya'nın gizli cenneti: Uçansu Şelalesi
|12 Haziran 2019 23:47
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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi sınırlarında yer alan, bulunduğu bölgenin hava sıcaklığı 15 dereceyi geçmeyen Uçansu Şelalesi, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin adresi oldu.
Torosların zirvesinden doğan, Akdağ ve Geyik dağlarından gelen kar sularıyla beslenen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Uçansu Şelalesi, oluşturduğu görsel şölenle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.
Bir kaç koldan dökülerek, Alara Çayı'na hayat veren "Ormanın içindeki saklı cennet" olarak bilinen şelale, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen günü birlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Yaz mevsiminde hava sıcaklığı en yüksek 15 dereceye ulaşan, bu özelliğiyle yayla havasına sahip şelalenin suyu, Manavgat ilçesinden Akdeniz'e ulaşıyor.
- "Toroslar'da saklı bir hazine"
Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin turistlerin vazgeçilmezi Alara Çayı'nın çıkış noktası olduğunu söyledi.
Kar sularıyla beslenen şelalenin "saklı bir hazine" olduğunu ifade eden Özeren, şöyle konuştu:
"Güzelliği ve buz gibi suyuyla dikkat çeken şelale herkesin görmesi gereken bir güzellik. Alternatif turizm için ideal bir bölge. Uçansu Şelalesi hem yurt dışından hem de yurt içinden binlerce turisti ağırlamaktadır. Ancak turistlerin konaklayacak ya da yemek yiyecek mekanları maalesef yok. Önümüzdeki günlerde ilçemizin turizm pastasından daha fazla hisse alabilmesi için konaklama, yemek ve yöresel ürünlerin pazarlanması yönünde çalışmalar yapacağız."
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