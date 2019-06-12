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Beypazarı sokaklarında atlı polisler göreve başladı

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever:- "Atlı polisler cadde ve sokaklarda yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacak"
 12 Haziran 2019 23:52
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Beypazarı sokaklarında atlı polisler göreve başladı

Ankara'nın Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, atlı polislerin cadde ve sokaklarda yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını söyledi.

Kent asayişinin sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra parklarda geç saatlere kadar şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği ekiplerinin Beypazarı ilçesinde devriye gezmesi ilgiyle karşılandı.

Eskiden develerin durakladığı yer olarak bilinen Develik Sokak'tan başlayan atlı birliklerin geçişi, Bankalar Caddesi'ne kadar sürdü.

İlçe Emniyet Müdürü Yurtsever, yaptığı açıklamada, her hafta atlı polislerin ilçeye gelerek, cadde ve sokaklarda, yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını söyledi.

Bugün de atlı polis ekiplerinin ilçeye geldiğini dile getiren Yurtsever, başkentin turizmiyle adı ön plana çıkan Beypazarı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü olarak turizme bir ivme kazandırmanın çabasında olduklarını belirtti.

Yurtsever, hafta sonu ilçeye gelecek birliklerin çarşı ve sokaklarda gezeceklerini ifade ederek, "Atlar yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Bugün engelliler okulunda öğrencilerle bir araya geldik ve öğrencilerimizi atlara bindirdik. Oldukça sevindiler. Atlı polislerimizin Beypazarı turları sürecek." dedi.
Anadolu Ajansı
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