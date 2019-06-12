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HDP: İstanbul seçimleri için seferberlik ilan ettik

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:- "(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi) Bizler bunun için seferberlik ilan ettik. 23 Haziran'a kadar hepimiz buradayız. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, bütün arkadaşlarım, hepimiz, İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AKP kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın"
 12 Haziran 2019 23:57
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HDP: İstanbul seçimleri için seferberlik ilan ettik

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Bizler bunun için seferberlik ilan ettik. 23 Haziran'a kadar hepimiz buradayız. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, bütün arkadaşlarım, hepimiz, İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AKP kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın." ifadelerini kullandı.

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Küçükçekmece'de Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Buldan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un kaderini belirleyecek bir yapıyla bir araya geldiğini belirterek, bu açıdan buluşmanın önemli olduğunu belirtti.

"23 Haziran İstanbul seçimi belediye başkanlığının ötesinde bir seçimdir." ifadesini kullanan Buldan, İstanbul seçiminde kullanılacak her bir oyun, büyük bir önemi ve kıymeti olduğunu vurguladı. Buldan, şunları kaydetti:

"Bizler bunun için seferberlik ilan ettik. 23 Haziran'a kadar hepimiz buradayız. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, bütün arkadaşlarım hepimiz İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AKP kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın."

Buldan, meselenin, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarıştan öteye geçtiğini bildirdi.

23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iple çektiklerini belirten Buldan, şöyle devam etti:

"Sandıkları korumak, sandık başında kalmak, oylarımıza sahip çıkmak kadar oy kullanmak da önemlidir. Burada bulunan bütün arkadaşlarımızdan bütün hemşehrilerimizden ricamızdır. Tatile kimse gitmesin. Iğdır, Muş, Van, Kars, Hakkari, Batman, Mardin ve Diyarbakır'a gidenler lütfen geri dönsünler. Gün kazanma, gün zafere yürüme günüdür. Hepinizin yolu açık olsun. İnanın kazanacağız, başaracağız. Hepimiz, bu başarının altına imza atacağız. Sevgili Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı o cezaevlerinden çıkaracağız. Arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasına 23 Haziran seçimleri sebep olacak, bunu asla unutmayalım."
Anadolu Ajansı
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