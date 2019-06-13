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13 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

13 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
 13 Haziran 2019 00:03
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13 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İsviçre'de Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansında genel kurula hitap edecek.

(Cenevre)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Törenine, Giresun Dernekler Federasyonu Buluşmasına katılacak.

(İstanbul/10.30/21.00)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarını ziyaret edecek.

(TBMM/16.30/15.00/18.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, İstinye Çarşı ile Sarıyer merkezde esnafla bir araya gelecek, Sarıyer Spor Kulübü ile AK Mekan'a ziyaret gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00-18.00)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

7- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Genel-İş Sendikası İstanbul şube yönetimleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

8- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makine Zirvesine (MAKFED) ve Microsoft Teknoloji Merkezi açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/10.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen "Makine Zirvesi-Vizyon 2030" programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşecek. İki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta üçüncü ve son gün maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Jiangmen/11.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/21.00)

3- Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sürüyor.

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun yedinci gününde B Grubu'nda Güney Afrika-Çin, C Grubu'nda ise Avustralya-Brezilya karşı karşıya gelecek.

(Paris/22.00/Montpellier/19.00)

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