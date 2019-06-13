Düzensiz göçmenleri karpuz tarlasında bıraktılar
Adana'da polis ekiplerinden kaçan ve karpuz tarlasına terk edilen minibüste, aralarında çocukların da bulunduğu 13 düzensiz göçmenin olduğu ortaya çıktı
|13 Haziran 2019 02:53
|Yazdır
Adana'da polis ekiplerinden kaçan minibüsteki 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 31 MA 6601 plakalı minibüsü durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçan minibüs, yapılan araştırmalar sonucu aynı mahalledeki bir karpuz tarlasında terk edilmiş halde bulundu.
Minibüste arama yapan ekipler, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen ve aralarında dört çocuğun da olduğu Suriye uyruklu 13 kişiyi buldu. Sürücünün ise kaçtığı tespit edildi.
Düzensiz göçmenler Sarıçam Polis Merkezi'ne götürülürken sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Haziran 2019 03:09
|Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Haziran 2019 03:05
|Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Haziran 2019 03:03
|Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13 Haziran 2019 03:02
|Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Haziran 2019 03:00
|Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Haziran 2019 02:58
|Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
13 Haziran 2019 02:55
|Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik
13 Haziran 2019 02:54
|13 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
13 Haziran 2019 00:03
|AK Parti Ordu Milletvekili Taşcı'nın acı günü
12 Haziran 2019 23:03