Düzensiz göçmenleri karpuz tarlasında bıraktılar

Adana'da polis ekiplerinden kaçan minibüsteki 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 31 MA 6601 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçan minibüs, yapılan araştırmalar sonucu aynı mahalledeki bir karpuz tarlasında terk edilmiş halde bulundu.

Minibüste arama yapan ekipler, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen ve aralarında dört çocuğun da olduğu Suriye uyruklu 13 kişiyi buldu. Sürücünün ise kaçtığı tespit edildi.

Düzensiz göçmenler Sarıçam Polis Merkezi'ne götürülürken sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.