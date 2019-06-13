Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 13 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan, 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak KİK024.0/Ç numaralı Ortaklık Tespit Belgesi standart formunun (4) numaralı dipnotunda yer alan "serbest muhasebeci," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan "serbest muhasebeci," ibaresi yürürlükten kaldırılmış, madde sonuna aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

"i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (12) numaralı dipnotunda yer alan "zorundadır." ibarelerinden sonra gelmek üzere "Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur." ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.1 inci maddesine bağlı (39) numaralı dipnotun ikinci bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur."

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.