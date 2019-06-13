Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 9 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK021.1B/EKAP numaralı Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Formda yer alan "7.9, 7.10 ve 7.11 inci" ibaresi "7.9 uncu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK022.B/EKAP numaralı Elektronik Eksiltmeye Davet Formunda yer alan "Kısmi teklife açık ihalede her kısım için ayrı davet formu düzenlenecektir." ibaresi ile "Kısmi teklife açık ihalede, zaman çizelgesi davet edilecek istekliler yönünden diğer kısımlarda yapılacak eksiltme ile çakışmayacak şekilde düzenlenecektir." ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve Standart Formun başlangıç bölümünde yer alan tablodaki "kısım" ibaresi "kısım/kısımlar" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendi ile Ek-3'te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde ve 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile 7.1 inci maddenin (h) bendine bağlı olarak eklenen (5b) numaralı dipnotta yer alan "serbest muhasebeci," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3'te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesine aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

"i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3'te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (9) numaralı ve 7.3 üncü maddesine bağlı (10) numaralı dipnotlarında bulunan "zorundadır." ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3'te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3'te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur."

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.