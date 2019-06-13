1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mardin ve Bingöl kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Bingöl kırsallarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 13 Haziran 2019 06:43
Yazdır
Mardin ve Bingöl kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Bingöl kırsallarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonlarına yönelik yaptığı açıklamaya göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir"
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
13 Haziran 2019 06:40		 FETÖ'den aranan yüzbaşıya nüfus müdürlüğünde gözaltı
12 Haziran 2019 20:54
475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
12 Haziran 2019 20:46		 PKK'nın sözde metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis
12 Haziran 2019 20:36
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasına devam edildi
12 Haziran 2019 19:43		 FETÖ şüphelisi deniz astsubay yakalandı
12 Haziran 2019 17:17
'Çalışma sorusu' altında sınav sorularından bazıları verildi itirafı
12 Haziran 2019 17:13		 Hrant Dink cinayeti davası yarına ertelendi
12 Haziran 2019 17:10
Tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP böyle imha edildi
12 Haziran 2019 16:53		 Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada sona gelindi
12 Haziran 2019 16:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:29 - Marmara Denizi'nde deprem07:25 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı07:20 - Adana'da balkona sığınan anne ve çocukları son anda kurtarıldı06:43 - Mardin ve Bingöl kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi06:40 - Darbeciye 'hain' demek suç oldu06:10 - Et ve sütte kayıt dışı riski03:09 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik03:05 - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik03:03 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik03:02 - Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03:00 - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik02:58 - Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik02:55 - Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik02:54 - Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik02:53 - Düzensiz göçmenleri karpuz tarlasında bıraktılar00:05 - Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı00:03 - 13 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları23:57 - HDP: İstanbul seçimleri için seferberlik ilan ettik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
13 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Düzensiz göçmenleri karpuz tarlasında bıraktılar
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Mardin ve Bingöl kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sevilen şiirler 5
intro 2
diyet 2
imar barışı 2
Ozan tufan 2
türk kahvesi kültürü 4
Diplomalı cahil 3
fikrim yok 2
kararsız seyreden ankara havası 3
eşini aldatmayan erkek 1
SON İLANLAR
Cerrahpaşa Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ahi Evran Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Burdur Çavdır Temizlik 14 İşçi Alacak
Burdur Kibyra Kazı Başkanlığı Geçici 10 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turizm Geçici 90 İşçi Alacak
Muğla Akdeniz Üniversitesi Tlos Kazısı Geçici 15 İşçi Alacak
Mersin Silifke Ticaret Turizm 9 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam