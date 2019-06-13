Et ve sütte kayıt dışı riski

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 5. Grup Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayi Genişletilmiş Sektör Toplantısı, Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik "Et Sektörüne Sanayi Odaklı Bakış ve Çıkış" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

GIDADA KAYIT DIŞI SORUN

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı konuşmada, tüketici açısından günümüz koşullarında sağlıklı beslenmenin hayati bir konu haline geldiğine ve gıda güvenliğinin öneminin arttığına dikkat çekti. Bahçıvan "Güvenilir gıda üretim ve tüketimi; üretim aşamasından, tüketiciye sunum ve tüketicinin gıdayı kullanmasına kadar giden tüm zincirin kontrol altına alınmasını gerektiriyor. Ülkemizde bu konudaki en önemli sıkıntı, özellikle et ve süt gibi "daha riskli" gıdalarda kayıt dışı üretim ve küçük işletmelerdir. Nereden geldiği, nasıl yetiştirildiği, nasıl üretildiği bilinmeyen, takibi yapılamayan gıda; halk sağlığına en büyük tehdittir. Bunu engellemek için devletin yaptırımları her zaman yeterli olamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, tüketicinin kendi sağlığına gerekli önemi vererek, seçimlerinde ambalajlı ve markalı ürünlere yöneldiğinde gıda sektöründe yaşanan bu sorunun daha kolay çözüleceğine işaret etti.