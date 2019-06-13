Darbeciye 'hain' demek suç oldu

FETÖ kumpasıyla hapis yatan Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, tanık olarak dinlendiği Akıncı Üssü davasında darbecilere hain dediği için şüpheli oldu. Savcı Kaan Kılıç'ın talimatıyla ifadesi alınan Ecevit, "Devlete ait silahlarla devlete karşı ayaklananlara 'hain' dedim" dedi. Savcı daha önce de Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu'na soruşturma açmıştı.

FETÖ'nün Poyrazköy davası kumpasında Hasdal'da 7.5 ay tutuklu kalan Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit hakkında skandal bir karara imza atıldı. Tuğamiral Ecevit, Akıncı Üssü davasında "tanık" olarak dinlendikten sonra hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Ecevit, kendisini tahrik eden darbeci SAT'çılara "bu hainler" diyerek çıkıştı. Bunun üzerine darbeci askerler, "tanık" Ecevit hakkında suç duyurusunda bulundu.

FETÖ'NÜN SAT'ÇILARI ŞİKAYET ETTİ

Suç duyurusunda bulunan darbecilerin ise İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı'nda görevli olmalarına rağmen darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Yücel Özcan, Ahmet Çamoğlu ve Mustafa Özel olduğu ortaya çıktı.

Akıncı Üssü iddianamesine göre, Sincan/Yenikent nizamiyesinde nöbet tuttuğu belirlenen SAT'çılar, darbeye karşı direnmek için Kazan ilçesinden gelen vatandaşların üzerine yakın mesafeden mermi yağdırdı. Bu eylemler sırasında şüphelilerin nizamiye bölgesindeki 8 vatandaşı şehit ettiği, 86 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

PAŞAYI "ŞÜPHELİ" YAPTILAR

Üç darbecinin suç duyurusu, Ankara Batı Adliyesi'nde görevli savcı Kaan Kılıç'ın önüne geldi. Savcı Kılıç, FETÖ mağduru Turhan Ecevit hakkında darbecilere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Kılıç ayrıca Ecevit'in "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Başsavcılığı Talimat Bürosu'na yazı yazdı. Bunun üzerine Ecevit, darbecilerin şikayetine konu iddialara yönelik olarak ifade işlemi için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

TÜM DARBECİLER HAİNDİR

Geçtiğimiz günlerde emniyete giden Ecevit, ifadesinde, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca belirttiği gibi devletin maaşı ile geçimini sağlayan ancak 15 Temmuz 2016 günü devlete ait silahları illegal yollardan ele geçiren, devlete karşı ayaklanan, bu kapsamda silahsız masum sivilleri öldürmekten bile çekinmeyen, yakalanmamak için ilk fırsatta ülkemize karşı hasmane tutumlar besleyen ve farklı ajandaları olan ülkelere kaçmaya çalışan tüm darbecilere yönelik söylenmiştir. Duruşma sırasında kendilerinin ne olduğuna yüce Türk adaletinin karar vereceğini tarafımdan ayrıca belirtilmiştir."



Kumpas mağduru olana soruşturma!

Savcı Kaan Kılıç, daha önce de FETÖ kumpas mağdurlarından Hakim Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu hakkında başlattığı soruşturmayla gündeme gelmişti. Kılıç, 15 Temmuz'un kritik ismi eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin mesnetsiz ve somut verilere dayanmayan iddiaları üzerine Yüzbaşıoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılığın talimatı üzerine lojmanına adres tespiti ve ifadesinin alınması için polis gönderilen Yüzbaşıoğlu, o sırada lojmanda bulunmadığı için ifadeye götürülememişti.

Osman Özgan