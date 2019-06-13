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Adana'da balkona sığınan anne ve çocukları son anda kurtarıldı

Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangında balkona sığınan ancak demir parmaklıklar nedeniyle bulundukları yerden çıkamayan Suriye uyruklu bir anne ve 6 çocuğu itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı. Dumandan etkilenen iki çocuk ve anneye sağlık ekipleri müdahale etti
 13 Haziran 2019 07:10
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Adana'da balkona sığınan anne ve çocukları son anda kurtarıldı

Adana'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında balkona sığınan anne ve 6 çocuğu itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DEMİR PARMAKLIKLAR NEDENİYLE ÇIKAMADILAR

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler ve mahalle sakinleri, alevler nedeniyle balkona sığınan ancak demir parmaklıklar olduğu için bulundukları yerden çıkamayan Suriye uyruklu Hatice El Ahmet ve 6 çocuğunu kurtardı.

Dumandan etkilendiği belirlenen anne ve 3 aylık Abdulaziz El Ahmet ile 3 yaşındaki Kaysa El Ahmet'e olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Anne ve iki çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bitişik evlere ve ikinci kata sıçramadan ekiplerce söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Anne ve 6 çocuğu geceyi geçirmeleri için bir yakını tarafından başka bir eve götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Zahit Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Sesler gelince dışarı çıktım baktım ateş yanıyor. Yaklaşınca yangın olduğunu fark ettim. Aile baktım balkonda demirler olduğu için çıkamıyor. İtfaiye ekipleriyle içeriden çıkarttık." dedi.

DHA
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