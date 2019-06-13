Marmara Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.44'te Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi.
|13 Haziran 2019 07:30
|Yazdır
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.44'te Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi.
DHA'nın haberine göre; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Güzelköy açıkları, derinliğini ise 15 kilometre olarak kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Melikgazi'nin mumyasına batıl inanç işkencesi
13 Haziran 2019 08:03
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
13 Haziran 2019 06:30
|'Karne nedeniyle öğrenciye asla ceza verilmemeli'
12 Haziran 2019 23:32
|Üniversite öğrencisi Hasan Efe kansere yenildi
12 Haziran 2019 23:07
|Arabasını Binali Yıldırım fotoğraflarıyla kaplattı
12 Haziran 2019 22:48
|Keklik avında yakalanınca uyuyor numarası yaptı
12 Haziran 2019 22:43
|Röntgeni gören doktorlar şaşkına döndü!
12 Haziran 2019 22:33
|İnternet kullanımında ebeveynler gençleri solladı
12 Haziran 2019 22:18
|Antalya'da 'çardaklı' tatil
12 Haziran 2019 21:53
|Yağ aldırma ameliyatından sağ çıkamadı
12 Haziran 2019 20:50