Melikgazi'nin mumyasına batıl inanç işkencesi

Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük payı olan ve Haçlı ordularını bozguna uğratan Danişmentliler'in ikinci hükümdarı Melikgazi, katıldığı sayısız savaşlarda görmediği eziyeti, ölümünden sonra gördü. Mumyalandığı için cesedi bozulmayan Melikgazi'nin evliya olduğunu zannedenler, cesedinden parçalar kopararak kendilerine şifa aradı.

Çocuğu olmayanlar, kısmet arayanlar ve hastalıklarına şifa bulmak isteyen Melikgazi'nin cesedini adeta talan etti. Kimisi cesetten aldığı dişi kaynatıp suyunu içti, kimi saç telini kimisi de elini koparıp götürdü. Sultan Melikgazi'nin ateşli hastalık sonucu vefat ettikten sonra cesedinin mumyalanıp Kayseri'deki türbesine konulduğunu belirten Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, "1935'te eli koparılıp yurtdışına götürüldü. Mumyalanmış cesedi, 1978'de türbeye mumla giren kişiler yüzünden kısmen yandı. Yanan kısım söndürülmek istenince, mumyadaki hasar daha da arttı" dedi.

ALİ ALTUNDAŞ