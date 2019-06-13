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Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti

Önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi
 13 Haziran 2019 08:00
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Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti

Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete yayınlanan düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.

17. madde 3. fıkra (e) bendi:

Eski hüküm: Ödenmesi gereken asgari tutarın, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun %30'undan, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun %35'inden, kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun %40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından aşağı olamayacağı.

Yeni hüküm: "e) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun %30'undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından aşağı olamayacağı."
Memurlar.Net
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