1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Reel sektöre 25 milyarlık yeni destek

KOBİ Değer Kredisi 1 ve 2 ile İVME paketinin ardından başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektöre bir destek daha geldi. 25 milyar liralık Ekonomi Değer Kredi Paketi ile firmaların finansman yükü hafifletilecek
 13 Haziran 2019 08:15
Yazdır
Reel sektöre 25 milyarlık yeni destek

Geçen yılki kur saldırısının başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektör üzerindeki tahribatını sınırlandırmak için, önemli destek paketlerine imza atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir finansman hamlesini hayata geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz ay açıkladığı İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) paketinden sonra, KOBİ'ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için dün bir adım daha atıldı. Bakanlığın garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve işletmeler için "Ekonomi Değer Kredi Paketi" adıyla 25 milyar liralık yeni destek paketi devreye alınıyor.

KOBİ ve işletmelere son dakika müjdesi: 25 milyar TL destek verilecek!

KGF TEMİNATLI OLACAK

Öncelikle işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak. Paketin kapsamına, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler girecek.

KREDİ MALİYETİ DÜŞECEK

Bankaların paket kapsamında sunacağı kredi, İVME'de olduğu gibi enflasyona endeksli değişken faizli olacak. Düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Bankalar da, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etme imkanı bulacak.

Paket kapsamında Türk Lirası nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise "6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4", "6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4.5" olarak belirlendi. Faiz oranı hesaplanırken kullandırma tarihindeki yıllık TÜFE baz alınacak ve 6 ayda bir güncellenecek.

5-50 MİLYON TL ARASI

Firma bazında ciroya göre 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Paketin, toplam azami Hazine destekli kefaleti 20 milyar lira olacak.

Kredi paketine Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Şekerbank ve Eximbank destek verecek.

KOBİ'LERİ DESTEKLEYECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ'lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuş ve art arda destek paketlerini duyurmuştu. Bu kapsamda son dönemde reel sektörü desteklemek amacıyla KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi gibi paketler açıklanmıştı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gençlerin hayali 'kodlama ve tasarım'
13 Haziran 2019 08:30		 Yumurtanın kolisi 5 liraya kadar düştü
12 Haziran 2019 15:55
İnşaat malzemeleri ihracatında 'miktar rekoru' kırıldı
11 Haziran 2019 15:59		 Kadınların 'kırmızı mesaisi' ihracat için
11 Haziran 2019 13:00
'Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var'
11 Haziran 2019 12:43		 Benzinciler elektrik satışına hazırlanıyor
09 Haziran 2019 10:12
Domates ihracatından 603 milyon dolarlık gelir
06 Haziran 2019 12:19		 Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...
05 Haziran 2019 16:43
Esnaf'a haziran bayramı
05 Haziran 2019 08:31		 Ege İhracatçı Birlikleri'nden mayıs ayında ihracat rekoru
04 Haziran 2019 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
Dolar güne yükselişle başladı
Melikgazi'nin mumyasına batıl inanç işkencesi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Adana'da balkona sığınan anne ve çocukları son anda kurtarıldı
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
Marmara Denizi'nde deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vampir ve köylü oyunu 3
flim seyrederken ağlamak 5
bozkırşehir 1
duvarı nem insanı gam yıkar 2
aşkı sandıklara kaldırmak 5
imar barışı 2
depresyon hırkası 7
7400 suriyelinin kamuda işe alınması 7
dibe vurmak 2
çirkef 1
SON İLANLAR
Cerrahpaşa Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ahi Evran Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Burdur Çavdır Temizlik 14 İşçi Alacak
Burdur Kibyra Kazı Başkanlığı Geçici 10 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turizm Geçici 90 İşçi Alacak
Muğla Akdeniz Üniversitesi Tlos Kazısı Geçici 15 İşçi Alacak
Mersin Silifke Ticaret Turizm 9 İşçi Alacak
Mersin Mütiş Gıda Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam