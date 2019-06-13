Dolar güne yükselişle başladı

Bankalararası piyasada dün Merkez Bankası'nın faizini yüzde 24'te bırakma kararı 5,7830'a kadar gerileyen dolar, bu sabah 5,82 TL'de işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,59 TL'de yer alıyor.

ABD ile ilişkiler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın S-400 mektubuna ilişkin ''Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün AK Parti grup toplantısında konuşmada "'Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır' demiyorum, almıştır. İnşallah, S-400'lerin teslimi gelecek ay yapılacak" dedi. Erdoğan, Türkiye'yi S-400 sistemlerinin alması halinde F-35 projesinden çıkaracağını duyuran ABD'ye de tepki gösterdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda bulunacağını kaydetti.

Piyasalar bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistiklerini takip edecek.