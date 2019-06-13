Dolar güne yükselişle başladı
|13 Haziran 2019 08:28
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Bankalararası piyasada dün Merkez Bankası'nın faizini yüzde 24'te bırakma kararı 5,7830'a kadar gerileyen dolar, bu sabah 5,82 TL'de işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,59 TL'de yer alıyor.
ABD ile ilişkiler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın S-400 mektubuna ilişkin ''Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün AK Parti grup toplantısında konuşmada "'Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır' demiyorum, almıştır. İnşallah, S-400'lerin teslimi gelecek ay yapılacak" dedi. Erdoğan, Türkiye'yi S-400 sistemlerinin alması halinde F-35 projesinden çıkaracağını duyuran ABD'ye de tepki gösterdi.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda bulunacağını kaydetti.
Piyasalar bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistiklerini takip edecek.
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