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Gençlerin hayali 'kodlama ve tasarım'

En büyük hayali kodlama ve tasarım olan lise ve üniversite öğrencilerine destek olan TurkishKit, her yıl yeni öğrencilerin Apple platformunda uygulama geliştirmesine katkı sağlıyor
 13 Haziran 2019 08:30
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Gençlerin hayali 'kodlama ve tasarım'

Hayalindeki projeyi Apple platformunda yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine tasarım ve kodlama eğitimi veren TurkishKit, Apple tarafından düzenlenen Küresel Yazılım Geliştiriciler Zirvesi WWDC'ye katıldı. 2016 ve 2017'de tam burslu olarak WWDC'ye katılan öğrencilerden TurkishKit'in kurucusu Emirhan Erdoğan, WWDC etkinliklerine bu yıl ekibiyle birlikte gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda WWDC'ye tek başına katılmaktan önce mutlu olduğunu söyleyen Emirhan Erdoğan, "Ancak katıldığımda gördüm ki, pek çok ülkeden çok sayıda insan var. Bizden de daha fazla insanın katılmasının daha değerli olduğunu gördüm. Şimdi bunun için çaba harcıyorum. Daha fazla lise ve üniversite öğrencisinin Apple platformunda kodlama ve tasarım öğrenmesi için TurkishKit'in etkinliklerini İstanbul'dan İzmir, Ankara ve diğer şehirlere de taşımayı düşünüyoruz" diye konuştu.

LİSE VE ÜNİVERSİTELİYE AÇIK

Gençlerin sadece tüketici olmaktan üretici olmaya teşvik etmek amacıyla TurkishKit'i kurduklarını söyleyen Emirhan Erdoğan, projeleri hakkında bilgi verdi: "Lise ve üniversite öğrencileri yüksek enerjileri ve keşfetmeye yönelik meraklarını kod yazma ve tasarım konusunda yönlendirmek istiyoruz. Bu merakı beslemek için yüzyüze eğitimler ve internet sitesi üzerinden paylaştığımız bloglarla destek olmaya çalışıyoruz. Yani üretime yönelik kültür yaratmaya gayret ediyoruz. Bu çabamızı zenginleştirecek yeni yatırımlar yapıyoruz. Bu heyecanımızı Anadolu'ya taşımayı istiyoruz."

HAYALLERE DİJİTAL YETENEK

Pek çok gencin kod yazarak tasarım yaparak geleceği inşa etmesi için destek olan girişimlerin ortaya çıkması eğitim kurumları için de büyük avantaj. Sonuçta eğitmenleri hazırlamak yetmiyor. Teknoloji girişimleri kendi kuşağının eksiklerini ve nasıl öğreneceğini daha iyi biliyor. TurkishKit'in Apple platformunda yaptığı eğitim ve internet üzerinden hazırladığı içerikle lise ve üniversiteli öğrencilerine kodlama ve tasarımın kapılarını açıyor.
Sabah
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