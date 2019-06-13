Babaların çalışma hayatında önemli hakları var
|13 Haziran 2019 08:45
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Önümüzdeki pazar Babalar Günü kutlanacak. Çalışma hayatında erkeklerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ancak izin ve emeklilik haklarına baktığınızda kadınlara göre daha az imkanları bulunuyor. Ancak babalık ile ilgili son yapılan düzenlemelerle yeni haklar getirildi.
YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI
Anneler için olan yarım gün çalışma hakkı babalara da tanınıyor.
Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de bu haktan yararlanabilecek.
EVLAT EDİNMEK DE YETERLİ
Özel sektör çalışanları için çıkartılan yönetmeliğe göre doğumda veya doğum sırasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılıyor.
Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin kullandırılıyor.
Memur babaya eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin veriliyor.
Baba eğer sigortalı olarak çalışıyor ya da kendi namına iş yapıyorsa süt parası babaya ödeniyor.
ASKERLİK ERKEN EMEKLİ EDER
Kadınlardaki doğum gibi erkeklerin de askerlik dolayısıyla iş hayatından ayrıldıkları zaman dilimleri emeklilik hesabında kullanılıp, yaşlarını geriye çekebiliyor.
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