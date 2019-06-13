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220 yedek iş ve meslek danışmanı boş kontenjanlara atanmak istiyor

220 yedek iş ve meslek danışmanı boş kontenjanlara atanmak istiyor
 13 Haziran 2019 09:38
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220 yedek iş ve meslek danışmanı boş kontenjanlara atanmak istiyor

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de "işe göre işçi" prensibiyle oluşturulan platformda "İş ve Meslek Danışmanları" alımı başlamıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan "Her işsize bir meslek ve meslek danışmanı olacak" diyerek projenin müjdesini vermişti. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın emri ile Bakanımız ve Genel Müdürümüzün özverili çalışmaları ile Türkiye İş Kurumu tarafından 21 Haziran 2018 tarihinde sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı ilanı çıkarıldı.

1141 iş ve meslek danışmanlığı alımı için başvuru sürecimizde 10 tercih hakkı mülakat öncesi verildiğinden ve riske atılmamak için kontenjan sayısı fazla illere talep arttığından bazı illere yığılma oldu. Bu durum ise 2016 KPSS puanıyla alımı gerçekleştirilmesi planlanan 1141 iş ve meslek danışmanlığı kadrosunda boşluğun oluşmasına sebep oldu.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Alımı Nihai Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin yapılan duyuruda İMD alımı kapsamında nihai yerleştirme sonucu 256 kadro boş kaldı. 220 kişilik de Yedek İş ve Meslek danışmanı belirlendi. Yedek iş ve meslek danışmanları olarak boş kalan 220 kişilik kadroya atanmak istiyoruz Bundan önceki alımlarda gerek İŞKUR tarafından gerekse Bakanlık tarafından yedek adayların Asıl kadrolara atanması şeklinde yapılan uygulamayı Yedek iş ve meslek danışmanları olarak bekliyoruz .Tam 7 yıldır bu alımı bekliyoruz. Bu süreçteYedek İş ve Meslek Danışmanları olarak toplanarak sesimizi yetkililere duyurmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdik, birçok kurum müdürleri ve bakanlarla görüşmemize rağmen yaklaşık 7 yıldır mağdur vaziyette bekliyoruz. İşsizliğimizden dolayı hayatlarımızı ertelemek zorunda kaldık.

İş ve Meslek Danışmanları boş kadrolara atanarak mağduriyetlerinin giderilmesinin tek çözüm noktası olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı görüyoruz ve Başkan Erdoğan'ın 2012 yılı içerisinde Nisan ayında İş ve Meslek Danışmanları atama töreninde sarfettiği, ''Söz konusu gençlikse yapamayacağımız hiç bir şey yoktur, biz varken emekler asla zayi olmayacak'' sözlerinden ötürü kendisine güvenimiz tamdır.

Konuyu bilgilerinize bir kez daha saygıyla arz ediyoruz.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI ATAMA PLATFORMU
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