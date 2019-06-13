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Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

Çağlayan'da yokuş yukarı çıktıktan sonra otomobilini park etmek isteyen sürücü adayı, vitesleri karıştırıp geri takıp gaza basınca park halindeki minibüse ve kamyonete çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı
 13 Haziran 2019 09:55
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Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

Kaza, 30 Mayıs Perşembe günü saat 13.12'de Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Sokak üzerinde 34 FA 8804 plakalı otomobili ile seyir halinde olan aday sürücü Ersin Temelli, oldukça dik olan yokuşu çıktıktan sonra aracını park etmedi istedi. Bir süre park etmek uğraş veren acemi sürücü vitesleri karıştırdı. Vitesi geriye taktığı öğrenilen sürücü aniden gaza basınca aracın kontrolünü kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce park halindeki minibüse, ardından da Fahrettin Varışlı idaresindeki 34 RV 0953 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu kamyonetin içerisindeki Abbas Vural belinden hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Vural'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

PUSETTEKİ BEBEĞİYLE YÜRÜYEN KADIN SANİYELERLE KURTULDU

Görüntülerde, sürücü adayı otomobiliyle yokuş yukarıya seyrediyor. Saniyeler sonra kontrol çıkan araç geri gelerek sokak arasından çıkan kamyonete çarpıyor. Kaza sonrası sürücü adayı şoka girerken bir süre aracın içinden çıkamıyor. Kazadan saniyeler önce ise bir kadın pusetteki bebeğiyle yoldan geçiyor.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, aday sürücü Temelli'yi ifadesini almak üzere Çağlayan Polis Merkezine götürdü. İfadesi alınan sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Belinden yaralanan Abbas Vural ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayı gören Nurettin Şen, "Ben iş yerinden çıkarak yemek yemeye gittiğim esnada siyah renkli araç, önce park halindeki minibüse vurdu. Daha sonra da kamyonete çarptı. Kamyonette sağ kapıda oturan gencin sırtında bel ağrısı vardı.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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