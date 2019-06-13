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Dündar'ın, Küçükkaya'yı arayarak 'Sen de sunma' dediği iddia ediliyor

Uğur Dündarın Dündar'ın İsmail Küçükkaya'yı arayarak 'Sen de sunma' dediği iddia ediliyor
 13 Haziran 2019 09:55
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Dündar'ın, Küçükkaya'yı arayarak 'Sen de sunma' dediği iddia ediliyor

Ak Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da ortak canlı yayına çıkacak ve soruları cevaplayacak.

Binali Yıldırım ortak canlı yayın moderatörlüğü için daha önce Uğur Dündar ismini gündeme getirmiş ve İmamoğlu tarafından da bu isim kabul görmüştü.

Teklifi önce kabul eden dündar daha sonra programın moderstörlüğünü yapmaktanm vazgeçtiğini duyurmuştu.

Ak Parti ve CHP arasında yapılan görüşmeler sonucunda moderatörlük için Gazeteci İsmail Küçükkaya isminde uzlaşı sağlanmıştı. Küçükkaya'da programın moderatörlüğünü kabul etmişti.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, moderatörlüğü kabul etmeyen Uğur Dündar'ın, İsmail Küçükkaya'yı da arayarak, teklifi kendisinin de kabul etmemesini söylediğini aktardı. Ayrıca Dündar'ın bu konuda Küçükkaya'ya baskı yaptığı da iddia ediliyor.
Memurlar.Net
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