Kiralık aracın kaza masrafı için yapılan hırsızlığa 3 tutuklama
|13 Haziran 2019 09:57
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Adana'da trafik kazası yaptıkları kiralık aracın masrafını karşılamak için bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi, şüphelilerle iş birliği yaptığı ileri sürülen araç sahibi serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Onur Gök'e ait tekel bayisine gece kapalı olduğu saatlerde giren 4 kişi, 30 bin lira değerinde 125 şişe içki ve 488 paket sigara ile kasadan bin lira çalıp otomobille olay yerinden kaçtı.
Olayı gören bir vatandaşın durumu bildirmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği olayın şüphelileri Fahrettin L, Ahmet Ş, Murat B. ve Servet İ'yi yakaladı.
İş yerinden çalınan içki ve sigaralar ise zanlılardan Fahrettin L'nin annesine ait evde bulunarak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Ş, Murat B. ve Servet İ'nin araç kiralama işi yapan Fahrettin L'den daha önce bir otomobil kiraladıkları ve bu araçla kaza yaptıkları, tamir masrafını karşılayabilmek için 4 zanlının birlikte hırsızlık yaptıkları iddia edildi.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet Ş, Murat B. ve Servet İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Fahrettin L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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