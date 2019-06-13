1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 432,98 puan azalışla 92.172,86 seviyesine geriledi
 13 Haziran 2019 10:04
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 azalışla 92.172,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 432,98 puan ve yüzde 0,47 azalışla 92.172,86 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile ulaştırma oldu.

Dün 93.614,40 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmemesine rağmen Avrupa pay piyasalarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,24 değer kaybederek 92.605,84 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri takviminin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kredi kartına taksit sınırlamalarının gevşetilmesinin pay piyasalarını sektör ve hisse bazında destekleyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çölleşme sorunu başkentte masaya yatırılacak
13 Haziran 2019 11:01		 Gram altın 251 lira seviyelerinde
13 Haziran 2019 10:24
Türkiye bayramda yollara düştü
13 Haziran 2019 09:27		 Bireysel emeklilik aracıları getiri taahhüdünde bulunamayacak
13 Haziran 2019 09:16
Kara yollarında durum
13 Haziran 2019 09:14		 Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
13 Haziran 2019 08:00
Et ve sütte kayıt dışı riski
13 Haziran 2019 06:10		 Niğde'de yerli 2 patates çeşidi daha geliştirildi
12 Haziran 2019 23:37
Havada trafik arttı, gecikme azaldı
12 Haziran 2019 21:18		 Hazine nakit dengesi mayısta açık verdi
12 Haziran 2019 18:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - Otobüste unutulan çocuk ailesine teslim edildi11:23 - ' İşsiz sayısı 1 yıl içerisinde 1 milyon 376 bin kişi arttı'11:20 - İstanbul'da propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı11:12 - Hafta sonu YKS'ye milyonlar girecek, yüzbinlerce kişi görev alacak11:08 - AÖF sınav sonuçları açıklandı11:01 - Çölleşme sorunu başkentte masaya yatırılacak10:56 - FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasının 'FETÖ' davası10:54 - Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı10:52 - Aile hekimliği uzmanlık eğitimi başvuru şartları10:48 - 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten FETÖ'cü yakalandı!
10:43 - Emre Aşık, kendisini FETÖ'yle suçlayan eşine dava açtı10:40 - Zabıta memuru görev yaptığı yere 25 metre kala kazada öldü10:24 - Gram altın 251 lira seviyelerinde10:22 - Ayın tamamı tamamlanmadan destekleme ve yetiştirme kurslarına 0,5 puan eklenir mi?10:14 - Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı10:10 - MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli10:05 - Deniz Baykal: Sorgulamaya başladım... Gerçek güzellik iyi insan olmak10:04 - Borsa güne düşüşle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartlarının asgari ödeme oranları değişti
Darbeciye 'hain' demek suç oldu
Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı
Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
Dolar güne yükselişle başladı
Melikgazi'nin mumyasına batıl inanç işkencesi
MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iller arası isteğe bağlı yer değiştirme 1
bayan şoför 4
ne olurdu sanki 2
otobüste uyumak 2
Şarkılardan fal tutmak 1
diyet 1
vur vur inlesin 3
karlı kayın ormanında 1
früstre 1
duvarı nem insanı gam yıkar 2
SON İLANLAR
Darende Gökpınar Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Koru Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Cerrahpaşa Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Ahi Evran Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Burdur Çavdır Temizlik 14 İşçi Alacak
Burdur Kibyra Kazı Başkanlığı Geçici 10 İşçi Alacak
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam