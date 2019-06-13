Deniz Baykal: Sorgulamaya başladım... Gerçek güzellik iyi insan olmak

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez kameralar karşısına geçti.

2 yıl sonra Halk TV'nin konuğu olan Baykal, geçirdiği sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

30 yıl boyunca her sabah 06.00'da uyanıp arkadaşlarıyla buluşarak 2,5 saat spor yaptığını belirten Baykal, sağlığına her zaman dikkat ettiğini, içki ve sigara kullanmadığını söyledi.

Pıhtı atması sonucu bu hale geldiğini anlatan Deniz Baykal; beyninin ve kalbinin bu durumdan etkilendiğini söyledi.

TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Fizyoterapistler eşliğinde tedaviye devam eden deneyimli siyasetçi; oturmayı, kalkmayı yeniden öğrenmeye başladığını söyledi.

"SAĞLIK TAKINTISI BİR ADAM OLARAK..."

Deniz Baykal,

"Ankara'da 30 yıl yaşadım. Her gün sabah 06.30'da arkadaşlarımla buluşup yürüyüşe çıkardık. 7 kilometrelik bir parkurda, spor yapardık. Antalya'da her sabah saatlerce kulaç atarak yüzmek ve düzenli spor yapmak başlıca meşgalem oldu. Sigara, içki yok. Sağlık takıntısıyla yıllarımı geçirdim. Sonra çok ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldım. Pıhtı attı ve kalp, beyin hepsi etkilendi. Şimdi bununla mücadele ediyorum. Bu kadar sağlık takıntısı bir adam olarak, şimdi yürümeyi, oturmayı, kalkmayı yeniden keşfeder gibi bir süreç içindeyim.