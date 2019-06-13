MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli
|13 Haziran 2019 10:10
|Yazdır
MHP terhislerle ilgili olarak kaygılı. Yeni kanunla mevcut yükümlü sayısının terhislerle birlikte yarı yarıya düşecek olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda endişelerini sıraladı.
MHP, özellikle komando birlikleri ile sınır birliklerinde zafiyet oluşacağını düşünüyor. Bunun için tedbir alınması gerektiği dile getirildi.
"PARAYA ENDEKSLİ VATAN GÖREVİ"
MHP'nin yeni sisteme dair bir diğer eleştirisi de "vatan görevinin paraya endekslenmesi"
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|' İşsiz sayısı 1 yıl içerisinde 1 milyon 376 bin kişi arttı'
13 Haziran 2019 11:23
|Suriye, Türk gözlem noktasına saldırdı... 3 asker yaralı
13 Haziran 2019 10:54
|Deniz Baykal: Sorgulamaya başladım... Gerçek güzellik iyi insan olmak
13 Haziran 2019 10:05
|Dündar'ın, Küçükkaya'yı arayarak 'Sen de sunma' dediği iddia ediliyor
13 Haziran 2019 09:55
|Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü
13 Haziran 2019 09:55
|Portakal: İmamoğlu'nun hakaret ettiği cümleleri duydum
13 Haziran 2019 09:47
|'Amerika 'ben not ettim' dediği için hakkımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz'
13 Haziran 2019 07:45
|Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Haziran 2019 03:09
|Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Haziran 2019 03:05
|Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Haziran 2019 03:03