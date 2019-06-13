MHP, yeni askerlik sistemi için endişeli

MHP terhislerle ilgili olarak kaygılı. Yeni kanunla mevcut yükümlü sayısının terhislerle birlikte yarı yarıya düşecek olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda endişelerini sıraladı.

MHP, özellikle komando birlikleri ile sınır birliklerinde zafiyet oluşacağını düşünüyor. Bunun için tedbir alınması gerektiği dile getirildi.

"PARAYA ENDEKSLİ VATAN GÖREVİ"

MHP'nin yeni sisteme dair bir diğer eleştirisi de "vatan görevinin paraya endekslenmesi"