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Antalya'da hastanede patlama, 1 ölü 2 yaralı
Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi
|13 Haziran 2019 10:14
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Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanede patlama meydana geldiği ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Hastanenin teras katındaki klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada gerçekleştiği belirtilen patlamada, hastane personeli 30 yaşındaki Arif Dal hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
Dal'ın, iki ay önce evlendiği öğrenildi.
Aynı hastanede tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bir hasta yakını Ahmet Aköz ise patlamanın oldukça şiddetli olduğunu, korkuyla kendilerini hemen hastane dışına attıklarını söyledi.
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