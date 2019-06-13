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Emre Aşık, kendisini FETÖ'yle suçlayan eşine dava açtı

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ'yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık'a 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Öte yandan Yağmur Aşık'ın suçlamaları üzerine Emre Aşık hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
 13 Haziran 2019 10:43
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Emre Aşık, kendisini FETÖ'yle suçlayan eşine dava açtı

Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu ve kendisini FETÖ'yle suçladığını iddia ettiği eşi Yağmur Aşık'a 1 lirası maddi 1 lirası manevi olmak üzere 2 liralık sembolik tazminat davası açtı. Avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada, Yağmur Aşık'ın 5 Aralık 2018 tarihinde Emre Aşık'ı FETÖ üyesi olmakla suçladığı ifade edildi.

Takipsizlik kararı verildi

FETÖ'yle hiçbir ilgisi olmadığı halde boşanma davası açtığı eşi tarafından iftiraya maruz kaldığını dava dilekçesinde anlatan Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, "Türk Milli Futbol takımı oyuncusu olan Emre Aşık, vatanına milletine saygılı bir kişilik olarak FETÖ terör örgütü ile yan yana konulması nedeniyle derin bir üzüntü yaşamıştır. Yağmur Aşık'ın sözleri nedeniyle hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma başlatılmıştır. Ancak Emre Aşık'ın FETÖ üyeliğiyle bir alakası yoktur. Yağmur Aşık'ın ithamlarının iftira olduğu anlaşılınca Emre Aşık'a takipsizlik kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Onu kızdırmak için söyledim"

Yağmur Aşık'ın iftira attığını kabul ettiğini belirten avukat Funda Sadıkahmet Alp tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Hakaret ve iftira suçunu işleyen Yağmur Aşık, takipsizlik kararı üzerine pişman olduğunu belirterek birçok yayın organına açıklamalarda bulunarak Emre Aşık'tan ve herkesten özür dilemiştir. Eşine iftira attığını kabul eden Yağmur Aşık, 'Emre vatanına, bayrağına bağlıdır. FETÖ'nün F'siyle alakası yoktur. Onu kızdırmak için söyledim, üzgünüm' diyerek iftira attığını kabul etmiştir. Yağmur Aşık, bu tarihten önce pişmanlığını dile getirmiş ve iftira attığını kabul etmiştir" denildi.

"Emre Aşık'ın itibarını düşürmeye çalıştı"

Çiftin arasındaki boşanma davasının 25 Şubat 2019 tarihinde açıldığını dava dilekçesinde belirten avukat Funda Sadıkahmet Alp, "Boşanma davasının açıldığının ertesi günü yani 26 Şubat 2019 günü "bir televizyon programına katılan Yağmur Aşık, aynı suçlamaları tekrardan işleyerek adeta kamuoyuyla dalga geçmiştir. Yağmur Aşık aynı iftiraları tekrardan atarak Emre Aşık'ın ismini ve itibarını iyice düşürmeye çalışmıştır. Takipsizlik kararı verildiğini bilmesine rağmen hakaret, iftira ve suç uydurmalarına aynen devam etmiştir" şeklinde konuştu.

"Emre Aşık zor durumda kaldı"

"45 yaşını geride bırakan Emre Aşık, toplumda beyefendiliği ve onurlu kişiliği ile tanınmaktadır" diyen avukat Funda Sadıkahmet Alp, "Vatan, millet ve bayrak sevgisini tüm benliği ile hayatı boyu yaşamış ve yaşamaya devam eden Emre Aşık'ın FETÖ terör örgütü ile birlikte anılması, itibarını inanılmaz zedeleyici ve tehlikeli bir durum olup davalının attığı iftira sonrasında kendisine gelen telefonların haddi hesabı yoktur. Emre Aşık çok zor durumda kalmış, işleri sekteye uğramış, fazlasıyla üzüntü yaşamış ve maddi ve manevi anlamda çok ciddi zararlara maruz kalmıştır. 1 lira maddi ve 1 lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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