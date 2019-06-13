'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten FETÖ'cü yakalandı!

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, FETÖ'nün Fuat Avni isimli hesabından sonra en önemli propaganda sosyal medya hesaplarından birisi olan 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabını yöneten kişi, güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hesabı yöneten şüphelinin E.B. olduğu tespit edildi. Hakkında FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltı kararı verilen E.B.'nin İstanbul Beylikdüzü'ndeki ikametgahına operasyon gerçekleştirildi. E.B. ikametgahında gözaltına alındı.