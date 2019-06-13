Aile hekimliği uzmanlık eğitimi başvuru şartları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 2019 İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

A- BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başvurabilmek için,

- 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeli olarak aile hekimliği yapıyor olmak,

- 2019 yılı İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavından (TUS) "A puanı" hesaplanmış ve bu puan türünden en az 40 puan almış olmak gerekmektedir.

B- BAŞVURULARIN YAPILMASI

1- Başvurular; aşağıda yer alan takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2- Başvuru yapacak olan adaylar, yalnızca görev yaptıkları ilde açılan kontenjanlar arasından ve kontenjan açılan eğitim kurumu sayısı kadar tercih yapabilecektir.

3- PBS üzerinden yapılacak tercih başvurusu işleminden sonra Genel Müdürlükçe gerekli görülmedikçe herhangi bir evrak istenmeyecektir.

4- PBS üzerinden yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesi (hsgm.saglik.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, aşağıda yer alan yerleştirme takviminde belirtilen süreler içerisinde hsgm.sahu@saglik.gov.tre-posta adresi üzerinden bu listedeki bilgilere itiraz edebileceklerdir.

C- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

1- Yerleştirme işleminde PBS üzerinden yapılan başvurular esas alınacaktır. Tercih bildirmeyen, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirmeyen veya diğer başvuru

şartlarını taşımayanlar yerleştirmeye dahil edilmeyecektir.

2- Yerleştirmeler öncelikle 2019 İlkbahar Dönemi TUS'tan alınan (A) puanı esas alınarak yapılacaktır. TUS A puanlarının eşit olması halinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle sözleşmeli aile hekimliğinde geçen toplam gün sayısına göre, bunlarında eşit olması durumunda ise kura ile yerleştirme yapılacaktır.

3- Yerleştirme işlemi noter huzurunda 07 Ağustos 2019 tarihinde yapılacaktır.

4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan hsgm.saglik.gov.tr internet

adresinden yayımlanacaktır.

5- Yerleştirme işlemi yapılan adayın başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde eğitime kaydı yapılmayacak, kayıt yapılmış olsa dahi bu işlem iptal edilecektir.

D- BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1- Yerleştirme sonuçları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kontenjan açılan eğitim kurumlarına ve İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.

2- Yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir kontenjana yerleştirilen aile hekiminin, HSGM web sitesinde örneği yayımlanacak olan dilekçe ile aşağıda yer alan takvim çerçevesinde yerleştiği eğitim kurumuna başvurması gerekmektedir.

3- Aşağıda yer alan takvimde belirtilen kayıt başvuruları için tanınan sürenin bitiminden sonra eğitim kurumu; kayıt işlemi yaptıran aile hekimlerinin ve her aile hekimi için eğitim sorumlusu bilgilerinin yer aldığı listeyi en geç 15 gün içerisinde bulunduğu ildeki Sağlık Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

4- Eğitim kurumu tarafından gönderilen listede yer alan aile hekimleri ve eğitim sorumlusu bilgileri Sağlık Müdürlüğü tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemindeki (ÇKYS) ilgili alana kaydedilecektir.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 2019 İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

No İşlem İşlem Tarihi 1 Tercih Başvurularının Alınması (PBS Üzerinden) 16-19 Temmuz 2019 (18:00'e kadar) 2 Başvuruların Değerlendirilmesi 22-29 Temmuz 2019 3 Başvuru Kabul Ret Listesinin Yayımlanması 30 Temmuz 2019 4 İtiraz Başvurularının Alınması 31 Temmuz -02 Ağustos 2019 5 Yerleştirmeye Esas Listenin Yayımlanması 06 Ağustos 2019 6 Yerleştirme İşleminin Noter Huzurunda Yapılması 07 Ağustos 2019 7 Yerleşen Hekimlerin Eğitim Kurumlarına Kayıt Başvuru Tarihleri 19-29 Ağustos 2019

Ek. SAHU 2019/1 Kontenjan Listesi

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ (SAHU) 2019 YILI İLKBAHAR DÖNEMİ KONTENJAN LİSTESİ Sıra No İL EĞİTİM KURUMU UZMANLIK DALI ÖĞRETİM SÜRESİ Kontenjan* 1 ADANA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 2 ADANA Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 3 ADIYAMAN Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 4 4 AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği 6 Yıl 7 5 ANKARA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 5 6 ANKARA Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 5 7 ANKARA SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 8 ANKARA SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 9 ANKARA SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 10 ANKARA SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 11 ANKARA SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 6 12 ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 13 ANKARA Hacettepe Üniversitesi Aile Hekimliği 6 Yıl 5 14 ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 6 15 ANTALYA SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 16 AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 7 17 BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 18 BURSA SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 18 19 ÇANAKKALE Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 20 ÇORUM Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 4 21 DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 7 22 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 23 DÜZCE Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 6 24 EDİRNE Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 5 25 ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 3 26 ERZİNCAN Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 3 27 ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8

28 ESKİŞEHİR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 29 GİRESUN Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 3 30 HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 31 ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 4 32 İSTANBUL Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 2 33 İSTANBUL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 1 34 İSTANBUL İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 3 35 İSTANBUL Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 7 36 İSTANBUL SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 15 37 İSTANBUL SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 7 38 İSTANBUL SBÜ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 15 39 İSTANBUL SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 40 İSTANBUL SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 41 İSTANBUL SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 5 42 İSTANBUL SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 43 İSTANBUL İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 5 44 İSTANBUL SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 45 İSTANBUL SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 46 İSTANBUL SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 47 İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 5 48 İZMİR SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 49 İZMİR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 50 İZMİR SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 51 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 5 52 KARABÜK Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 6 53 KARS Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 6 54 KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 10 55 KOCAELİ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 7 56 KONYA Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 57 KONYA Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 5 58 KONYA SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8 59 KÜTAHYA Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 6 Yıl 6 60 MALATYA İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 6 Yıl 8