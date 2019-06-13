Aile hekimliği uzmanlık eğitimi başvuru şartları
|13 Haziran 2019 10:52
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T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 2019 İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI
A- BAŞVURU ŞARTLARI
Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başvurabilmek için,
- 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeli olarak aile hekimliği yapıyor olmak,
- 2019 yılı İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavından (TUS) "A puanı" hesaplanmış ve bu puan türünden en az 40 puan almış olmak gerekmektedir.
B- BAŞVURULARIN YAPILMASI
1- Başvurular; aşağıda yer alan takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
2- Başvuru yapacak olan adaylar, yalnızca görev yaptıkları ilde açılan kontenjanlar arasından ve kontenjan açılan eğitim kurumu sayısı kadar tercih yapabilecektir.
3- PBS üzerinden yapılacak tercih başvurusu işleminden sonra Genel Müdürlükçe gerekli görülmedikçe herhangi bir evrak istenmeyecektir.
4- PBS üzerinden yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesi (hsgm.saglik.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, aşağıda yer alan yerleştirme takviminde belirtilen süreler içerisinde hsgm.sahu@saglik.gov.tre-posta adresi üzerinden bu listedeki bilgilere itiraz edebileceklerdir.
C- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT
1- Yerleştirme işleminde PBS üzerinden yapılan başvurular esas alınacaktır. Tercih bildirmeyen, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirmeyen veya diğer başvuru
şartlarını taşımayanlar yerleştirmeye dahil edilmeyecektir.
2- Yerleştirmeler öncelikle 2019 İlkbahar Dönemi TUS'tan alınan (A) puanı esas alınarak yapılacaktır. TUS A puanlarının eşit olması halinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle sözleşmeli aile hekimliğinde geçen toplam gün sayısına göre, bunlarında eşit olması durumunda ise kura ile yerleştirme yapılacaktır.
3- Yerleştirme işlemi noter huzurunda 07 Ağustos 2019 tarihinde yapılacaktır.
4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan hsgm.saglik.gov.tr internet
adresinden yayımlanacaktır.
5- Yerleştirme işlemi yapılan adayın başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde eğitime kaydı yapılmayacak, kayıt yapılmış olsa dahi bu işlem iptal edilecektir.
D- BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ
1- Yerleştirme sonuçları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kontenjan açılan eğitim kurumlarına ve İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
2- Yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir kontenjana yerleştirilen aile hekiminin, HSGM web sitesinde örneği yayımlanacak olan dilekçe ile aşağıda yer alan takvim çerçevesinde yerleştiği eğitim kurumuna başvurması gerekmektedir.
3- Aşağıda yer alan takvimde belirtilen kayıt başvuruları için tanınan sürenin bitiminden sonra eğitim kurumu; kayıt işlemi yaptıran aile hekimlerinin ve her aile hekimi için eğitim sorumlusu bilgilerinin yer aldığı listeyi en geç 15 gün içerisinde bulunduğu ildeki Sağlık Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.
4- Eğitim kurumu tarafından gönderilen listede yer alan aile hekimleri ve eğitim sorumlusu bilgileri Sağlık Müdürlüğü tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemindeki (ÇKYS) ilgili alana kaydedilecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 2019 İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
No
|
İşlem
|
İşlem Tarihi
|
1
|
Tercih Başvurularının Alınması (PBS
Üzerinden)
|
16-19 Temmuz 2019 (18:00'e kadar)
|
2
|
Başvuruların Değerlendirilmesi
|
22-29 Temmuz 2019
|
3
|
Başvuru Kabul Ret Listesinin Yayımlanması
|
30 Temmuz 2019
|
4
|
İtiraz Başvurularının Alınması
|
31 Temmuz -02 Ağustos 2019
|
5
|
Yerleştirmeye Esas Listenin Yayımlanması
|
06 Ağustos 2019
|
6
|
Yerleştirme İşleminin Noter Huzurunda Yapılması
|
07 Ağustos 2019
|
7
|
Yerleşen Hekimlerin Eğitim Kurumlarına Kayıt Başvuru Tarihleri
|
19-29 Ağustos 2019
Ek. SAHU 2019/1 Kontenjan Listesi
|
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ (SAHU) 2019 YILI İLKBAHAR DÖNEMİ KONTENJAN LİSTESİ
|
Sıra
No
|
İL
|
EĞİTİM KURUMU
|
UZMANLIK
DALI
|
ÖĞRETİM
SÜRESİ
|
Kontenjan*
|
1
|
ADANA
|
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
2
|
ADANA
|
Adana Şehir Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
3
|
ADIYAMAN
|
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
4
|
4
|
AFYONKARAHİSAR
|
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
7
|
5
|
ANKARA
|
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
6
|
ANKARA
|
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
7
|
ANKARA
|
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
8
|
ANKARA
|
SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
9
|
ANKARA
|
SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
10
|
ANKARA
|
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
11
|
ANKARA
|
SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
6
|
12
|
ANKARA
|
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
13
|
ANKARA
|
Hacettepe Üniversitesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
14
|
ANTALYA
|
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
6
|
15
|
ANTALYA
|
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
16
|
AYDIN
|
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
7
|
17
|
BURSA
|
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
18
|
BURSA
|
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
18
|
19
|
ÇANAKKALE
|
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
20
|
ÇORUM
|
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
4
|
21
|
DENİZLİ
|
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
7
|
22
|
DİYARBAKIR
|
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
23
|
DÜZCE
|
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
6
|
24
|
EDİRNE
|
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
25
|
ELAZIĞ
|
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
3
|
26
|
ERZİNCAN
|
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
3
|
27
|
ERZURUM
|
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
28
|
ESKİŞEHİR
|
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
29
|
GİRESUN
|
Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
3
|
30
|
HATAY
|
Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
31
|
ISPARTA
|
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
4
|
32
|
İSTANBUL
|
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
2
|
33
|
İSTANBUL
|
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
1
|
34
|
İSTANBUL
|
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
3
|
35
|
İSTANBUL
|
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
7
|
36
|
İSTANBUL
|
SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
15
|
37
|
İSTANBUL
|
SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
7
|
38
|
İSTANBUL
|
SBÜ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
15
|
39
|
İSTANBUL
|
SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
40
|
İSTANBUL
|
SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
41
|
İSTANBUL
|
SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
42
|
İSTANBUL
|
SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
43
|
İSTANBUL
|
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
44
|
İSTANBUL
|
SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
45
|
İSTANBUL
|
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
46
|
İSTANBUL
|
SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
47
|
İZMİR
|
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
48
|
İZMİR
|
SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
49
|
İZMİR
|
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
50
|
İZMİR
|
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
51
|
KAHRAMANMARAŞ
|
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
52
|
KARABÜK
|
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
6
|
53
|
KARS
|
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
6
|
54
|
KAYSERİ
|
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
55
|
KOCAELİ
|
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
7
|
56
|
KONYA
|
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
57
|
KONYA
|
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
58
|
KONYA
|
SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
59
|
KÜTAHYA
|
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
6
|
60
|
MALATYA
|
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
61
|
MANİSA
|
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
6
|
62
|
MERSİN
|
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
63
|
MUĞLA
|
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
64
|
ORDU
|
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
6
|
65
|
RİZE
|
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
4
|
66
|
SAKARYA
|
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
10
|
67
|
SAMSUN
|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
68
|
SAMSUN
|
SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
69
|
SİVAS
|
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
70
|
ŞANLIURFA
|
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
71
|
TEKİRDAĞ
|
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
72
|
TOKAT
|
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
6
|
73
|
TRABZON
|
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
5
|
74
|
TRABZON
|
SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
2
|
75
|
VAN
|
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
76
|
ZONGULDAK
|
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi
|
Aile Hekimliği
|
6 Yıl
|
8
|
TOPLAM
|
550
|
* Kontenjanlara yalnızca, ilgili eğitim kurumunun bulunduğu ilde aile hekimi olarak çalışanlar başvuru yapabileceklerdir.
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