FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasının 'FETÖ' davası

Erzurum'da akrabası Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile ABD'de görüştüğü, nüfuzunu kullandığı ve örgütte yönetici pozisyonunda bulunduğu öne sürülen eski öğretmen Muammer Gülen, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Muammer Gülen, avukatı Harun Işık ile tanıklar katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Gülen, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Öğrenciliğinden öğretmenliğine kadar ne FETÖ ne de başka bir terör örgütü ile alakasının olmadığını ileri süren Gülen, "Bank Asya çok eskiden hesap açtırdığım ve kapanana kadar kullandığım kuruluştur. Toplu para yatırma veya çekme gibi hareketlerim olmuştur." dedi.

Gülen, Malezya'da yaşayan kardeşinin eşi ile sorunlarını düzeltmek amacıyla diğer kardeşleri ile bir kez bu ülkeye gittiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Malezya'ya gidişim için başka hiçbir sebebim olmadığı gibi gittiğim sırada bu olay dışında başka bir olayla da ilgilenmedim. İddianamede Malezya gezisi de Amerika gezisi olarak yer almıştır. Hükümet ve bu yapılanma arasında siyasal sorunların çıkması üzerine bulunduğum yerde kişisel ve ailevi olarak ciddi sorunlar çekmeye başladım. İnsanlar Fetullah Gülen ile olan çok uzak akrabalık bağı sebebiyle bize tepki göstermeye başladı. Sıkıntıları örgüt liderine anlatmaya karar verdim. Sadece bireysel hareket ettim. Hiç kimse ile gitme veya birlikte hareket etme gibi bir durum söz konusu olmadı. Amerika'ya gittiğimde örgüt liderinin yanına çıkabildim ama gelenlerle toplu bir odaya aldılar.

O esnada anjiyo olmuştu. Kendisine bu dertleri anlatma imkanı bulamadım. Bizlere karşı toplu olarak konuştu ve başkaca bir görüşme imkanım olmadı, dönüp geri geldim. Olay bundan ibarettir. Gidiş amacı da budur ve görüşme de yapılamamıştır."

Mahkeme heyeti, sanık Gülen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütte yönetici olan Muammer Gülen'in uzun yıllar boyunca her türlü desteği sağladığı, mesleğini FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanarak üye kazandırdığı belirtiyor.

Gülen'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası olması nedeniyle bu nüfuzunu kullanarak örgüt içinde birçok faaliyet yürüttüğü, maddi destek sağlanması amacıyla FETÖ'ye ait kurumlarda toplantı yaparak esnaf ve benzeri meslek gruplarını örgütlediği aktarılan iddianamede, örgüt faaliyetleri doğrultusunda şahısları ikna ettiği, örgütün Erzurum'daki toplantı yerlerinden biri olan Aziziye Koleji'nde "sekizgen" isimli toplantılara başkanlık yaptığı bildiriliyor.

İddianamede, Gülen'in 17/25 Aralık sürecinden sonra devletin müdahalelerine karşı örgüt üyelerini bir arada tutarak FETÖ'ye bağlılıklarını devam ettirdiği, Bank Asya konusunda çeşitli toplantılar yaparak para yatırılması ve destek olunması için çaba gösterdiği, faizin haram olmadığı, savaş halinde haram yenilebileceği şeklinde fetva vererek insanları başka bankalardan kredi çekip örgütün bankasına yatırmaları için iknaya çalıştığı kaydediliyor.

Örgütün, menfaatleri doğrultusunda her türlü eylemi yapabileceği, din maskesinin sadece kullandığı maskelerden biri olduğu, İslam dininde haramlığı tartışmasız gerçek olan faiz hususunun bile haramlıktan çıkarılabileceği şeklinde fetvalar verildiği değerlendirmesinde bulunuluyor.

İddianamede, Muammer Gülen'in de bu tarz eylemlere öncülük ettiğinin anlaşıldığı, örgüt talimatı doğrultusunda bankaya para yatırarak destek olduğu ve ABD'ye giderek örgüt elebaşı ile bizzat iletişim kurabilecek pozisyonda bulunduğu vurgulanıyor.

Gülen'in örgüt üyesi ve yöneticisi birçok isimle irtibatının bulunduğu, örgüt adına birçok sohbet düzenlediği ve sohbetlere başkanlık yaptığı bildirilen iddianamede, ayrıca avukat yapılanması içinde avukatları belli başlı gruplara ayırarak sohbetler verdiği aktarılıyor.

İddianamede, Gülen'in aleyhindeki tüm delilleri reddetme yoluna giderek örgüt kastı ile hareket etmeyi sürdürdüğü, örgüt elebaşına yakınlığı ve istediği anda iletişim kurması bütün halinde değerlendirildiğinde basit bir örgüt üyesi olmadığı ve üst kademede bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede, Muammer Gülen'in "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.