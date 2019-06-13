AÖF sınav sonuçları açıklandı
|13 Haziran 2019 11:08
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AÖF sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile diğer fakültelerin açıköğretim programlarının final sınav sonuçları açıklandı.
Sonuçları öğrenmek için Tıklayınız.
3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
3 ders sınavları 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezleri ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?
Bu harf notları geçerli yani başarılı harf notları arasında yer alıyor. Bu notları elde ede öğrenciler sırasıyla en yüksek AA olacak şekilde o derse ait başarı ortalamasını öğrenmiş oluyor.
CD, DC VE DD HARF NOTLARI GEÇERLİ Mİ?
Bu notlar koşullu geçerli harf notları arasında yer alıyor. Yani öğrencinin AGNO'su (ağırlıklı genel not ortalaması) 2.00'ın üzerindeyse öğrenci bu derslerden geçmiş sayılıyor. Ancak AGNO 2.00'ın altındaysa bu dersler yeniden alınıp AGNO yükseltilebiliyor. CD, DC ve DD harf notları yükseltmelerde kullanılabilen dersler içerisinde yer alıyor.
FF HARF NOTU NE DEMEK?
FF harf notu öğrencinin almış olduğu dersten başarısız olduğu anlamına geliyor. AGNO ayrımına bakmaksızın öğrencinin bu dersi yeniden alması gerekiyor.
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