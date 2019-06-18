OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!

Görevden uzaklaştırma sonrasında iade, KHK ile göreve iade veyahut da OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade işlemlerinde, kamu personeli yönetici görevlerine geri döndürülmemektedir.

Görevden uzaklaştırma sonrasında iadeye 7081 sayılı Kanunun 8. maddesi şu şekildedir:

Madde 8 - (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.

KHK ile iadelerinde ise genel olarak şu hüküm yer almıştır:

(3) ... sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin hükümleri ve ... sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinin hükümleri, bu maddede belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yerine getirilir.

OHAL Komisyon Kararıyla göreve iadeleri düzenleyen 7075 sayılı Kanunun 10. maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

"Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında , söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. "

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki hükümlerde göreve iade edilenlerin durumlarına özel hiçbir ayrım yapılmamıştır. Özellikle, FETÖ'yle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen Morbeyin mağduru olanların veya ortak wi-fi kullanıcılarının da aynı maddeye muhatap olması sorun oluşturmaktadır.

Yaşanan bu sorunlardan dolayı kanun hükümlerinde yer alan "yönetici görevi dışındaki" ibarelerinin kaldırılması gerekmektedir. Uygulamanın sınırlarını da kanuni düzenlemeyle belirlemek yerine, ilgili kamu kurumlarının takdirine bırakmak daha yararlı olacaktır.