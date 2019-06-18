1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!

Gerek KHK gerekse OHAL Komisyonu iadelerinde kanun hükmüyle uygulamaya konulan "yöneticilik görevine atanılamayacağı" şeklindeki düzenleme artık kaldırılmalı
 18 Haziran 2019 10:15
Yazdır
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!

Görevden uzaklaştırma sonrasında iade, KHK ile göreve iade veyahut da OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade işlemlerinde, kamu personeli yönetici görevlerine geri döndürülmemektedir.

Görevden uzaklaştırma sonrasında iadeye 7081 sayılı Kanunun 8. maddesi şu şekildedir:

Madde 8 - (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir.

KHK ile iadelerinde ise genel olarak şu hüküm yer almıştır:

(3) ... sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin hükümleri ve ... sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 3 üncü maddelerinin hükümleri, bu maddede belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yerine getirilir.

OHAL Komisyon Kararıyla göreve iadeleri düzenleyen 7075 sayılı Kanunun 10. maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

"Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. "

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki hükümlerde göreve iade edilenlerin durumlarına özel hiçbir ayrım yapılmamıştır. Özellikle, FETÖ'yle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen Morbeyin mağduru olanların veya ortak wi-fi kullanıcılarının da aynı maddeye muhatap olması sorun oluşturmaktadır.

Yaşanan bu sorunlardan dolayı kanun hükümlerinde yer alan "yönetici görevi dışındaki" ibarelerinin kaldırılması gerekmektedir. Uygulamanın sınırlarını da kanuni düzenlemeyle belirlemek yerine, ilgili kamu kurumlarının takdirine bırakmak daha yararlı olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ucuza tatile çıkmanın yolları
18 Haziran 2019 09:21		 3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
18 Haziran 2019 00:03
Diyanet'te çalışan sözleşmeliler de 3+1'den yararlanacak
17 Haziran 2019 18:15		 Kamu zararında, maaştan kesim usulünde değişiklik
17 Haziran 2019 14:59
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
16 Haziran 2019 08:15		 FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
15 Haziran 2019 11:03
220 yedek iş ve meslek danışmanı boş kontenjanlara atanmak istiyor
13 Haziran 2019 09:38		 Emniyet sağlık şartları yönetmeliği ve Pomem sağlık raporundan elenenler için idari dava süreci
12 Haziran 2019 12:13
Kurum içi özel uzmanlık sınavına dair kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
12 Haziran 2019 12:05		 AYM'nin iptal kararı sonrasında TRT personeline verilen disiplin cezaları Kanunla belirlendi
12 Haziran 2019 11:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:03 - Gün ortası döviz fiyatları11:51 - Van'da terör operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı11:49 - Kilis'te 3 yıldır aranan FETÖ zanlısı, Osmaniye'de yakalandı11:46 - Lise öğrencisinin öldüğü makas kazasında sanıklar birbirini suçladı11:39 - Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yaptı11:33 - Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir11:32 - 2002'den bu yana sebze üretimi 5 milyon ton arttı11:30 - 8'i sağlıkçı ile eski dışişleri çalışanı 18 kişiye gözaltı11:26 - Sahte para operasyonu: 750 bin dolar ile 76 bin lira ele geçirildi11:22 - İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti
11:20 - IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenleme11:11 - Suriyeli 5 işçinin ölümüyle ilgili 5 kişiye dava11:09 - Yavuz, perşembe günü sondaja uğurlanacak11:06 - 'Hurda araç teşviki süresiz devam etmeli'11:01 - Uzmanlardan telefon ve tablet uyarısı10:44 - En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı10:37 - Halkbank'tan da 'enflasyon endeksli konut kredisi'10:35 - Bakan Selçuk: 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
Mursi yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi
İzmir'de 48'i muvazzaf 65 kişiye FETÖ gözaltısı
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Cep telefonu iskeletimizi bile değiştirdi
MHP'den İstanbul'a avukatlar ordusu
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 2
diyet 3
tuğrul selmanoğlu 3
Ahahahahah 1
kedi 2
Herşeyden kaçmak için yerleşilen kıyıya toki gelmesi 3
kavuşamamak 1
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 5
saman alevi 1
eti gong pops 1
SON İLANLAR
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam